Dünya devi Türkiye'den çekiliyor

Teknoloji devi T\u00fcrkiye'den \u00e7ekiliyor,\u0130nternet ortam\u0131nda ve \u00f6zellikle de Twitter \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Evan Blass, Sony ile ilgili yeni bir iddiada bulundu. ,Evan Blass, Twitter \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Japon teknoloji devi Sony\u2019nin telefon sat\u0131\u015flar\u0131nda T\u00fcrkiye operasyonunu durdurma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Blass\u2019\u0131n Sony Mobile kaynaklar\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re Orta Do\u011fu, Afrika ve T\u00fcrkiye\u2019deki ofisler, ekim ay\u0131nda kapat\u0131lacak ve bu b\u00f6lgelerdeki operasyonlar sonland\u0131r\u0131lacak. , Bu da, Xperia telefonlar\u0131n art\u0131k \u00fclkemizde resm\u00ee yollardan sat\u0131lmayaca\u011f\u0131 anlam\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yor.