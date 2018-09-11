Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızı istiyor!

Fenerbah\u00e7e'nin gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131 Eljif Elmas, Avrupa kul\u00fcplerinin g\u00f6zdesi oldu.,Avrupa'n\u0131n \u00f6nemli kul\u00fcplerinin scout'lar\u0131 Makedon Milli Tak\u0131m\u0131 formas\u0131yla Ermenistan kar\u015f\u0131s\u0131nda d\u00f6kt\u00fcren Eljif Elmas'\u0131 yak\u0131ndan takip etti.,Bu kul\u00fcpler aras\u0131nda Manchester City ve Benfica da var.,\u0130ki kul\u00fcb\u00fcn temsilcileri, gen\u00e7 orta sahan\u0131n geli\u015fimini yak\u0131ndan izliyor, sezon sonunda da Fenerbah\u00e7e'nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alacak.