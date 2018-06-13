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Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Rus ekonomisinden

Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Rus ekonomisinden
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 870 milyar rubleyi (yaklaşık 14 milyar dolar) aşması beklenen maliyetiyle hazırlıkları tamamlanan 2018 FIFA Dünya Kupası için her biri en az 45 bin kişi kapasiteli toplam 12 stadyum inşa veya restore edildi. Kupaya hazırlık sürecini kapsayan 2013-2018'deki yatırım döneminde Rusya’nın GSYH'sine parasal olarak toplam 867 milyar rublelik büyüme eklendi. Uzmanlar, turizm ve altyapıdaki kalkınmanın da Rus ekonomisine gelecek 5 yıl içerisinde yıllık 150 ila 210 milyar rublelik ilave katkı sunmasını bekliyor.

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