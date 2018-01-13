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Cenk Tosun, Everton’daki ilk maçında göz doldurdu
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Ünlü oyuncular tanınmayacak hâle geldi!
DÜNYA
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Almanya'da SPD'de koalisyon konusunda ilk çatlak
SPOR
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Fenerbahçe Arnavut ekibiyle 2-2 berabere kaldı
DÜNYA
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Menbiç'te halk PKK'ya karşı ayaklandı
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SAĞLIK
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"Bu yağlar beyninize zarar veriyor"
DÜNYA
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Suriye'de rejim güçleri Ebu Zuhur'dan uzaklaştırılıyor
DÜNYA
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Hindistan'da helikopter kazası: 5 ölü, 2 kayıp
YAŞAM
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Niğde’de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
DÜNYA
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Hawaii'de yanlış balistik füze alarmı panik yaşattı
YAŞAM
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Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 yaralı
DÜNYA
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Dünya liderleri bakın günde kaç saat uyuyor?
DÜNYA
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Roma'da 'Ahed Tamimi'ye Özgürlük' eylemi
SAĞLIK
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İnatçı öksürüğün 12 nedeni
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Samsun'da tır iki otomobile çarptı: 4 yaralı
YAŞAM
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Evde bitki beslemeniz için 4 geçerli neden
DÜNYA
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Kanada tarihinde ilk kez bir Türk şeref madalyası aldı
YAŞAM
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Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı
SPOR
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Tottenham 4-0 Everton maçı özeti ve golleri izle | Tottenham Everton maçı skoru kaç kaç bitti?
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Ramazan
Dünya liderleri bakın günde kaç saat uyuyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günde 6 saat uyuyor.
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