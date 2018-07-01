Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Bu yiyecek sigarayla eş değer...

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc sigara etkisi olu\u015fturan kanserojen maddeleri a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Dikkat etmeniz gereken o maddeler neler ve hangi yiyeceklerde bulunuyor. ,Kanserojen etkisi olu\u015ftuan maddeler D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131kland\u0131. Kanser riskini y\u00fczde 20 oran\u0131nda artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bilinen bu maddeler neler, gelin birlikte g\u00f6z atal\u0131m.,D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalara g\u00f6re i\u015flenmi\u015f et \u00fcr\u00fcnleri kanserojen etkisi olu\u015fturan 4 \u00f6nemli madde aras\u0131nda ilk s\u0131ralarda yer al\u0131yor., Her g\u00fcn t\u00fcketildi\u011finde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin temizleyememesi nedeniyle kanser riskini y\u00fczde 17 oran\u0131nda artt\u0131ran salam, sucuk gibi maddelerden bu nedenle uzak durulmas\u0131 gerekiyor.,Uzak durulmas\u0131 gereken besinlerden bir di\u011feri ise palm ya\u011f\u0131. Fareler \u00fczerinde yap\u0131lan deneylere g\u00f6re palm ya\u011f\u0131 kanserli h\u00fccrelerin yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 8-10 kat artt\u0131r\u0131yor.,H\u00fccrelerde kanser yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 artt\u0131ran maddeler aras\u0131nda fruktoz bazl\u0131 \u015fekerler de yer al\u0131yor. Bu \u00fcr\u00fcnleri hayat\u0131n\u0131zdan \u00e7\u0131kararak \u00e7ok daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir v\u00fccudun sahibi olabilirsiniz.