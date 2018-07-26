Dünya Şampiyonu boksörden Başkan Erdoğan'a çağrı

Suriye as\u0131ll\u0131 M\u00fcsl\u00fcman boks\u00f6r Manuel Charr, unvan koruma ma\u00e7\u0131na Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131 davet edecek.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l WBA dal\u0131nda D\u00fcnya A\u011f\u0131r S\u0131klet Boks \u015fampiyonu olan Suriye as\u0131ll\u0131 M\u00fcsl\u00fcman boks\u00f6r Manuel Charr, 29 Eyl\u00fcl'de Almanya'n\u0131n K\u00f6ln \u015fehrinde d\u00fczenleyece\u011fi unvan koruma ma\u00e7\u0131na Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 da davet edece\u011fini ifade etti.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda Ankara'ya giderek alt\u0131n kemerini Ba\u015fkan Erdo\u011fan'a elleriyle teslim eden d\u00fcnya \u015fampiyonu Charr, "Ben Osmanl\u0131 torunuyum. O g\u00fcn ringde bu duygularla m\u00fccadele edece\u011fim. En b\u00fcy\u00fck r\u00fcyam Erdo\u011fan amcam\u0131 da o g\u00fcn \u015feref trib\u00fcn\u00fcnde g\u00f6rmektir. Bundan b\u00fcy\u00fck bir mutluluk duyaca\u011f\u0131m.","T\u00fcm T\u00fcrk seyircilerin de ma\u00e7\u0131ma gelerek beni desteklemeleri bana \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir moral, motivasyon olacakt\u0131r. \u0130n\u015fallah t\u00fcm T\u00fcrk karde\u015flerim ma\u00e7a gelerek beni desteklerler ve ben de 'Osmanl\u0131 Arslan\u0131' olarak ringden galibiyetle ayr\u0131l\u0131r\u0131m."\r\n,"Beni aylardan beri bu ma\u00e7a haz\u0131rlayan herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum" \u015feklinde konu\u015ftu.