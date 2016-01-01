Dünya şokta! Devlet Başkanı küfür etti

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15 Temmuz Destanı
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Mahmur Tuncer çılgına döndü
DÜNYA
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Fransız devi iflas etti
DÜNYA
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Putin'in ziyareti Rus basınında: Türkiye tarihte ilk kez dostumuz
YAŞAM
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Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u Nisa Aydın, meslektaşlarını eğitiyor
EKONOMİ
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Çıtır Usta iflasın eşiğinde
YAŞAM
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Baba ve üvey anne bir olup 8 yaşındaki çocuğu hortumla öldürmüş
YAŞAM
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Çorlu'da kahreden kaza
GÜNDEM
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Ağrı'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı
T-Otomobil
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1500 Taksici Uber’e karşı bir araya geldi! Trafikte savaş şimdi başlıyor…
GÜNDEM
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İstanbul'un en kıymetli arazisi satıldı! Parayı duyanın dudağı uçukluyor
DÜNYA
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Duterte yine küfür etti
YAŞAM
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Yengesine taciz eden sapıktan kan donduran sözler!
DÜNYA
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Çin’den ABD’ye 'ticari korumacılığı terk et' çağrısı
MAGAZİN
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Mehmed Bir Cihan Fatihi ÖZET İZLE: Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Yeni Bölüm Fragmanı
DÜNYA
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Fransız askerleri Ayn İsa bölgesinde
MAGAZİN
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ÇUKUR FRAGMAN: Çukur 24. Yeni Fragman ve ilk sahne: Çukur 23. Son Bölüm Özeti
MAGAZİN
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Sen Anlat Karadeniz 12. Fragman İZLE: Sen Anlat Karadeniz 11. Son Bölüm Özeti
GÜNDEM
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'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' gerçekleştirildi
MAGAZİN
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Sen Anlat Karadeniz İZLE ATV: Sen anlat Karadeniz 11. Yeni Bölüm Canlı
MAGAZİN
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Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı İZLE | All Star takımı hüngür hüngür ağlıyor
Yeni
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Dünya şokta! Devlet Başkanı küfür etti
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Başkan'ın sözleri dünyayı şoke etmeye devam ediyor
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