Dünya yıldızı G.Saray'a! Transfer bombası patlıyor...

D\u00fcnya y\u0131ld\u0131z\u0131 G.Saray'a!\r\n,Transfer bombas\u0131 patl\u0131yor...\r\n,Bir yandan aya\u011f\u0131n\u0131 yorgan\u0131na g\u00f6re uzatmas\u0131, bir yandan da UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde varl\u0131k g\u00f6stermek i\u00e7in g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadro kurmas\u0131 gereken Galatasaray'\u0131n g\u00fcndemine s\u00fcrpriz bir isim girdi.\r\n,Yana d\u00f6ne 8 numara arayan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibe menajerler, D\u00fcnya Kupas\u0131'nda dikkat \u00e7eken Bel\u00e7ika Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131 \u00f6nerdi.\r\n,Tottenham menajeri Pochettino'nun 30 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyu g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve do\u011fru bir teklifle sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 formay\u0131 giyebilece\u011fini ilettiler.\r\n,Y\u00f6netim ise haftada 80 bin sterlin y\u0131lda ise 4.1 milyon sterlin kazanan Bel\u00e7ikal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n y\u0131ll\u0131k maliyetini kar\u015f\u0131lasalar bile Tottenham'\u0131n istedi\u011fi bonservis bedelini kar\u015f\u0131lamalar\u0131n\u0131n imkans\u0131z oldu\u011funu iletti.\r\n,Dembele, top s\u00fcrme ve sahip olma \u00f6zellikleri nedeniyle Avrupa'n\u0131n en iyi box to box orta sahalar\u0131ndan biri olarak kabul edilmektedir.\r\n,Dembele ismini sunan menajerlere, "Kiral\u0131k olarak getirebilirseniz g\u00f6r\u00fc\u015febiliriz" denildi. \u015eimdi g\u00f6zler Dembele ve Tottenham'dan gelecek yan\u0131ta \u00e7evrildi.\r\n,2012 y\u0131l\u0131nda The Guardian'\u0131n en iyi 100 g\u00fcncel futbolcu listesinde yer almay\u0131 ba\u015faran Dembele, o y\u0131l\u0131n a\u011fustos ay\u0131nda 19 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Tottenham'a transfer oldu. 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun s\u00f6zle\u015fmesi bu sezon sonunda bitiyor. Profesyone futbol kariyerine \u00fclkesinin Germinal Beerschot kul\u00fcb\u00fcnde ba\u015flayan Dembele, kul\u00fcb\u00fcyle ilk ma\u00e7\u0131na 16 ya\u015f\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131. 2005'te, Eredivisie ekiplerinden Willem II'a transfer oldu. Daha sonra Alkmaar ve ard\u0131ndan Fulham' (Fotoma\u00e7)\r\n