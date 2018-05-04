Dünya yıldızı, Süper Lig'in kapısından dönmüş

D\u00fcnya y\u0131ld\u0131z\u0131, S\u00fcper Lig'in kap\u0131s\u0131ndan d\u00f6nm\u00fc\u015f,M\u0131s\u0131rl\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n \u00fclkesinde oynarken Tolunay Kafkas taraf\u0131ndan ke\u015ffedildi\u011fi ancak Kayserispor'un M\u0131s\u0131r liginden bir futbolcuya 1 milyon 200 bin euro vermemek i\u00e7in bu transferi ger\u00e7ekle\u015ftirmedi\u011fi belirtildi.,Liverpool'da g\u00f6sterdi\u011fi performansla dikkat \u00e7eken Muhammed Salah'\u0131n Kayserispor'un kap\u0131s\u0131ndan d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Liverpool'un M\u0131s\u0131rl\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131 Muhammed Salah'la ilgili olay bir transfer ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. A Spor'da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir programda Salah'la ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunan U\u011fur Karakulluk\u00e7u, Liverpool'da g\u00f6sterdi\u011fi performansla Avrupa'y\u0131 sallayan oyuncunun Kayserispor'un kap\u0131s\u0131ndan d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.,Salah'\u0131n M\u0131s\u0131r'da oynarken Tolunay Kafkas taraf\u0131ndan ke\u015ffedildi\u011fini belirten Karakulluk\u00e7u, Kafkas'\u0131n Kayserispor y\u00f6netimine oyuncunun al\u0131nmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde rapor verdi\u011fini aktard\u0131. Ancak sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcb\u00fcn o d\u00f6nem 'M\u0131s\u0131r'dan bir futbolcuya 1 milyon 200 bin euro \u00f6demeyelim' diyerek bu transferi ger\u00e7ekle\u015ftirmedi\u011fini s\u00f6yleyen Karakulluk\u00e7u, bundan bir s\u00fcre sonra Basel'in 2 milyon euro vererek Salah'\u0131 transfer etti\u011fi ifade etti.,M\u0131s\u0131r'\u0131n Arab Contractors tak\u0131m\u0131ndan Basel'in yolunu tutan Salah burada g\u00f6sterdi\u011fi performansla bir d\u00f6nem Galatasaray ve Be\u015fikta\u015f'\u0131n da g\u00fcndemine gelmi\u015f ancak 2014 y\u0131l\u0131nda 16.5 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Chelsea'ye imza atm\u0131\u015ft\u0131. Chelsea'de vasat bir sezon ge\u00e7iren ve sonras\u0131nda Roma'n\u0131n yolunu tutan M\u0131s\u0131rl\u0131 futbolcu y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131 burada bir kez daha parlatarak 42 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Liverpool'a transfer olmu\u015ftu.