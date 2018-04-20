Dünyaca ünlü DJ hayatını kaybetti | DJ Avicii kimdir?

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc DJ Avicii, 28 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Avicii'nin \u00f6l\u00fcm nedeni bilinmiyor.\r\n,T\u00fcrkiye'de de 'Hey Brother' \u015fark\u0131s\u0131yla tan\u0131nan d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00dcnl\u00fc DJ'in cesedi, Umman'\u0131n ba\u015fkenti Maskat'ta bulundu. \u00d6l\u00fcm nedeni hen\u00fcz bilinmeyen Avicii'nin ailesi konuya illi\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Avicii'nin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle y\u0131k\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 ve bu zor zamanda \u00f6zel hayat\u0131na sayg\u0131 duyulmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,Tim Bergling (8 Eyl\u00fcl 1989) veya bilinen ad\u0131yla Avicii \u0130sve\u00e7li DJ, Remixer ve Prod\u00fckt\u00f6r. D\u00fcnya'da House ve Dance m\u00fczi\u011fin en \u00f6nemli ve yetenekli sanat\u00e7\u0131lar\u0131ndand\u0131r. ,2011 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 bir di\u011fer hit par\u00e7as\u0131 Levels, Hindistan, H\u0131rvatistan, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya, \u0130talya, Yunanistan, \u0130rlanda, Danimarka top 10'da kalm\u0131\u015ft\u0131r. Macaristan, Norve\u00e7 ve \u0130sve\u00e7'te 1. s\u0131rada kalm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,2014 y\u0131l\u0131n\u0131n sonlar\u0131na do\u011fru Stories alb\u00fcm\u00fcn\u00fc ve alb\u00fcm\u00fcn i\u00e7inde olan The Days ve The Nights i yay\u0131nlam\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,2010 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kan single'\u0131 Seek Bromance ile b\u00fcy\u00fck \u00e7\u0131k\u0131\u015f yakalam\u0131\u015f, bu par\u00e7a Fransa, Bel\u00e7ika, Hollanda, Birle\u015fik Krall\u0131k ve \u0130sve\u00e7'te 1 y\u0131l boyunca top 20'de kalm\u0131\u015ft\u0131r. 'DJ Mag Top 100' 2013 y\u0131l\u0131 s\u0131ralamas\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n en iyi 3. DJ'i olarak se\u00e7ilmi\u015ftir. 2014 y\u0131l\u0131nda ise 6. olmu\u015ftur.\r\n\r\n,M\u00fczi\u011fe k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flarda merak salm\u0131\u015f,gen\u00e7 ya\u015fta \u0130sve\u00e7'te \u00e7e\u015fitli kul\u00fcplerde DJ'lik yapm\u0131\u015ft\u0131r.