Dünyaca ünlü iki isim kavga etti! Ayakkabılar havada uçuştu...

\r\nPek \u00e7ok sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n kaydedip yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 kavgada k\u0131rm\u0131z\u0131 elbise giyen Cardi B, Nicki Minaj'a \u00f6nce sald\u0131rd\u0131, ard\u0131ndan ayakkab\u0131s\u0131n\u0131 f\u0131rlatt\u0131. Araya giren g\u00fcvenlik elemanlar\u0131, Cardi B'nin att\u0131\u011f\u0131 ayakkab\u0131n\u0131n Nicki Minaj'a ula\u015fmas\u0131n\u0131 engelledi.\r\n\r\n,Ya\u015fananlar\u0131n ard\u0131ndan Instagram hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan Cardi durumu b\u00f6yle a\u00e7\u0131klad\u0131: ,\u0130sabet etmeyen ayakkab\u0131 sonras\u0131nda masadan g\u00fcvenlik \u00f6nlemleriyle kalkan Minaj, salonu terk etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, tam o anda Cardi yeniden Minaj'\u0131n \u00fczerine sald\u0131rd\u0131, sa\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,"Sekt\u00f6rdeki di\u011fer sanat\u00e7\u0131lar\u0131 e\u011fer benimle \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsa onlarla \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131z \u015feklinde tehdit ettiniz. Hakk\u0131mda b\u00fcy\u00fck konu\u015fman\u0131za izin veriyorum. Fakat \u00e7ocu\u011fumdan bahsetti\u011finizde..." diyerek k\u00fcf\u00fcrler ya\u011fd\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Parti \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda Cardi'nin ba\u015f\u0131nda bir \u015fi\u015flik oldu\u011fu, ayaklar\u0131n\u0131n da \u00e7\u0131plak oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,New York Moda Haftas\u0131 kapsam\u0131nda d\u00fczenlenen partiye iki \u00fcnl\u00fc rap \u015fark\u0131c\u0131s\u0131, Cardi B (25) ve Nicki Minaj (35) aras\u0131nda ya\u015fanan kavga damga vurdu.\r\n\r\n