Dünyaca ünlü isim hayatını kaybetti...

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc akt\u00f6r hayat\u0131n\u0131 kaybetti,\u0130ranl\u0131 tiyatro ve sinema sanat\u00e7\u0131s\u0131 'Bay Akt\u00f6r' lakapl\u0131 \u0130zzetullah \u0130ntizami bu sabah ba\u015fkent Tahran'da 94 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,\u0130ranl\u0131 \u00d6\u011frenciler Haber Ajans\u0131 ISNA'n\u0131n haberine g\u00f6re, \u0130ntizami, Tahran'daki Bahoner Hastanesi'nde sabaha kar\u015f\u0131 hayata g\u00f6zlerini yumdu.,Ge\u00e7en y\u0131l ISNA'ya verdi\u011fi m\u00fclakatta \u0130ntizami, bel a\u011fr\u0131lar\u0131yla m\u00fccadele etti\u011fini ve hareket etmekte zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.,\u0130ntizami'nin cenazesi yar\u0131n yerel saatle 9.30'da Tahran'daki Vahdet Salonu'nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek t\u00f6reninin ard\u0131ndan topra\u011fa verilecek.,\u0130ntizami, 1924'te Tahran'da do\u011fdu. Sanat e\u011fitimini Tahran \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi'nde tamamlayan \u0130ntizami, 1951'de Almanya'ya gitti. Almanya'da da e\u011fitimini ara vermeden s\u00fcrd\u00fcren \u0130ntizami, 1958'de \u0130ran'a d\u00f6nd\u00fc. ,"Bay Akt\u00f6r" lakapl\u0131 \u0130ntizami, 94 y\u0131ll\u0131k ya\u015fam\u0131na bir\u00e7ok film ve tiyatro oyunu s\u0131\u011fd\u0131rd\u0131. \u0130ntizami Postac\u0131, \u0130nek, Hac\u0131 Washington, Nasreddin \u015eah, Ger\u00e7ek G\u00fcn, Su \u00dczerindeki Ev, Kanl\u0131 \u0130nek, Ye\u015fil Ate\u015f, Mavi \u0130pek Yolu, 40 Y\u0131ll\u0131k gibi sinema filmlerinde rol ald\u0131.