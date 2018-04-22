Dünyaca ünlü isim hayatını kaybetti

Oynad\u0131\u011f\u0131 Mini-Me karakteriyle tan\u0131nan ve 81 santimetrelik boyuyla tan\u0131nan oyuncu Verne Troyer, hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,1969 y\u0131l\u0131nda Michigan eyaletinde d\u00fcnyaya gelen Verne Troyer, akondroplazi t\u00fcr\u00fc c\u00fcceli\u011fine sahip oldu\u011fu i\u00e7in 81 santimetre boyundayd\u0131. Ailesinin kendisine her zaman di\u011fer karde\u015fleriyle e\u015fit davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan oyuncu, uzun bir s\u00fcre alkolle m\u00fccadele etti.\r\n\r\n,2002 y\u0131l\u0131nda neredeyse alkol zehirlenmesi y\u00fcz\u00fcnden hayat\u0131n\u0131 kaybeden Troyer, ge\u00e7ti\u011fimiz sene bir tedavi merkezine ba\u015fvuraca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncunun hayat\u0131n\u0131 kaybetme sebebi a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\n,"Avanak Ajan" ve "Avanak Ajan: Alt\u0131n Ku\u015f" filmlerinin d\u0131\u015f\u0131nda, ilk Harry Potter filminde Griphook olarak izledi\u011fimiz oyuncunun filmografisinde 20'den fazla film bulunuyor. \r\n,"Vegas'ta Korku ve Nefret", "The Love Guru", "Bubble Boy" ve "Dr. Parnassus", akt\u00f6r\u00fcn boy g\u00f6sterdi\u011fi filmlerden yaln\u0131zca baz\u0131lar\u0131. Televizyonda da g\u00f6rme \u015fans\u0131na eri\u015fti\u011fimiz ismin oynad\u0131\u011f\u0131 diziler aras\u0131nda "Boston Public", "Jack of All Trades" ve "Shasta McNasty" yer al\u0131yor.\r\n,Oyuncunun rol ald\u0131\u011f\u0131 son film olan "Hipsters, Gangsters, Aliens and Geeks" ise bu y\u0131l vizyona girecek\r\n\r\n