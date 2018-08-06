Dünyaca ünlü isim öldü...

\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok Michelin y\u0131ld\u0131z\u0131na sahip, animal\/hayvan lakapl\u0131 'y\u00fczy\u0131l\u0131n \u015fefi' Joel Robuchon 73 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. , 7 Nisan 1945,'te Fransa'da do\u011fdu. Ailesi papaz olmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi i\u00e7in ilise taraf\u0131ndan yeti\u015ftirildi. Hafta sonu izinlerinde, bir akrabas\u0131n\u0131n zor durumda olmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc restoran\u0131nda ona yard\u0131m ederken, a\u015f\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n kendisine daha uygun oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcp kariyer de\u011fi\u015ftirdi. \r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 noktalar\u0131ndaki restoranlar\u0131nda Joel Robuchon\u2019un 28 Michelin y\u0131ld\u0131z\u0131 vard\u0131. \r\n,50 ya\u015f\u0131nda emekli olmaya karar verip sonra emeklili\u011fin kendisine g\u00f6re olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlay\u0131nca sahalara d\u00f6nen Robuchon, bu Michelin y\u0131ld\u0131zl\u0131 restoran imparatorlu\u011funu son 15 y\u0131l i\u00e7erisinde kurdu.,D\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda normal bir durum gibi alg\u0131lanabilir ancak Tokyo\u2019dan Las Vegas\u2019a, \u015eanghay\u2019dan Londra\u2019ya 12 farkl\u0131 restoran ile toplam 28 Michelin y\u0131ld\u0131z\u0131 sahibi olmak normal bir insano\u011flunun ula\u015fabilece\u011fi bir ba\u015far\u0131 de\u011fil.\r\n