Dünyaca ünlü modelin eşi hayranlarını şaşırttı

Hayranlar\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn katlanan \u00fcnl\u00fc modelin e\u015fi ise takip\u00e7ilerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Bir\u00e7ok y\u0131ld\u0131z isimden de evlilik teklifi alan al-Gala, bu tekliflerin hepsini geri \u00e7evirdi. ,.,\u00dcnl\u00fc modac\u0131 Yasmin Oweidah ile evli olan al-Gala'n\u0131n bir \u00e7ocu\u011fu bulunuyor.,Irak do\u011fumlu \u00fcnl\u00fc Arap top model ve foto\u011fraf\u00e7\u0131 al-Gala, d\u00fcnyan\u0131n en yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 erkekleri aras\u0131nda g\u00f6steriliyordu. \r\n