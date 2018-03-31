Dünyaca ünlü oyuncu ameliyata alındı!

Terminat\u00f6r filmlerinin efsane oyuncusu Arnold Schwarzenegger, ameliyat\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Avusturya k\u00f6kenli ABD`li \u00fcnl\u00fc oyuncu Arnold Schwarzenegger, a\u00e7\u0131k kalp ameliyat\u0131na al\u0131nd\u0131., Schwarzenegger, ilk olarak ks\u0131men t\u0131kanm\u0131\u015f kalp kapak\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmesi i\u00e7in 1997 y\u0131l\u0131nda operasyon ge\u00e7irmi\u015fti.\r\n,Arnold Schwarzenegger, 30 Temmuz 1947 tarihinde Avusturya`n\u0131n Thal \u015fehrinde do\u011fdu.\r\n,20 ya\u015f\u0131ndayken v\u00fccut geli\u015ftirme sporuna ba\u015flad\u0131 ve Bay Iniverse unvan\u0131n\u0131 kazanan gen\u00e7 isim oldu.\r\n,V\u00fccut geli\u015ftirme i\u00e7in yeni bir uluslararas\u0131 kitle olu\u015fturarak kendini bir spor ikonuna d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc. Kaynak: Milliyet\r\n