Dünyaca ünlü popçu Nusret'e ödeyeceği hesabı görünce şoke oldu!

Hem damak tad\u0131na hem g\u00f6z zevkine hitap eden sunumlar\u0131yla fenomen haline gelen Nusret'in nam\u0131n\u0131 duymayan kalmad\u0131. ,Ancak \u00fcnl\u00fc kasab\u0131n restoran\u0131nda uygulad\u0131\u011f\u0131 hesap tarifesini fazla bulanlar da var.\r\n\r\n,Nusret'in \u00fcnl\u00fc ak\u0131n\u0131na u\u011frayan restoran\u0131na son giden isimlerden d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Justin Timberlake, fiyatlar\u0131 fazla buldu,\u0130ddiaya g\u00f6re y\u0131ld\u0131z pop\u00e7u, hesab\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fok oldu. ,Paray\u0131 kuru\u015funa kadar \u00f6dedi ama tepkisini dile getirmeden de duramad\u0131. Bu haber Amerika'daki baz\u0131 internet sitelerinde yer ald\u0131., Independent gazetesinin yemek ele\u015ftirmeni Robert Sietsema da "Fiyatlar \u015fi\u015fik, porsiyonlar k\u00fc\u00e7\u00fck" \u015feklinde tepki g\u00f6stermi\u015fti .,'Saltbae' hareketiyle d\u00fcnyada ad\u0131n\u0131 duyuran sosyete kasab\u0131 Nusret, New York'taki restoran\u0131na m\u00fczik ve sinema d\u00fcnyas\u0131ndan \u00fcnl\u00fcler ak\u0131n ediyor.