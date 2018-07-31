Dünyaca ünlü rapçı canlı yayında kurşunların hedefi oldu

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc rap\u00e7\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda kur\u015funlar\u0131n hedefi oldu,Hayranlar\u0131 ve canl\u0131 yay\u0131ndakiler \u015foka girdi.\r\n\r\n,.,ABD'li \u00fcnl\u00fc rap\u00e7\u0131 XXXTentacion'un \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinin yank\u0131lar\u0131 s\u00fcrerken rap\u00e7\u0131lara bir sald\u0131r\u0131 daha geldi. "Project Youngin" ad\u0131yla bilinen rap \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda kur\u015funlar\u0131n hedefi oldu.\r\n \r\n,Haziran ay\u0131nda ABD'li \u00fcnl\u00fc rap \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 XXXTentacion'un \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi t\u00fcm d\u00fcnyada \u015fok etkisi yaratm\u0131\u015ft\u0131. XXXTentacion takma ad\u0131yla bilinen Jahseh Dwayne Onfroy arabas\u0131nda gasp edildikten sonra silahla vurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. Twitter'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re hastaneye yeti\u015ftirilen rap\u00e7i yap\u0131lan m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ya\u015fanan bu olay\u0131 hen\u00fcz atlatamam\u0131\u015fken "Project Youngin" ad\u0131yla bilinen \u00fcnl\u00fc rap sanat\u00e7\u0131s\u0131 Rasheed Jamaal Hall, t\u0131pk\u0131 XXXTentacion gibi otomobilindeyken kur\u015funlar\u0131n hedefi oldu.\r\n\r\n,Florida'da ya\u015fanan olayda, 25 ya\u015f\u0131ndaki rap\u00e7i, yak\u0131n zamanda \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 alb\u00fcm ile ilgili Instagram'dan canl\u0131 yay\u0131n yap\u0131yordu. ,Elinde bir deste para oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclen Hall, bir anda gelen silah seslerinden sonra telefonu elinden d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. ,Telefonun yere d\u00fc\u015fmesinden dolay\u0131 o anda tam olarak nelerin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anla\u015f\u0131lamazken, art arda silah sesleri \u00fcnl\u00fc rap\u00e7inin a\u011f\u0131r yaralanm\u0131\u015f olabilece\u011fini g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Bununla birlikte Hall'un sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili hen\u00fcz net bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtelim. Hall'un kendisi gibi rap\u00e7i olan yak\u0131n arkada\u015f\u0131 Foolio ise sosyal medya payla\u015f\u0131m\u0131nda, "Onun i\u00e7in \u00f6ld\u00fc demekten vazge\u00e7in" diyerek, arkada\u015f\u0131n\u0131n hala tedavi alt\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Florida polisi, olay\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ok kapsaml\u0131 bir soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131. 25 ya\u015f\u0131ndaki rap\u00e7inin sald\u0131r\u0131n\u0131n as\u0131l hedefi olup olmad\u0131\u011f\u0131 ise yap\u0131lacak incelemelerden sonra belli olacak.