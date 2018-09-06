Dünyaca ünlü şarkıcının ölüm nedeni belli oldu

\u0130rlandal\u0131 rock grubu Cranberries'in 46 ya\u015f\u0131ndaki solisti Dolores O'Riordan\u2019\u0131n neden kaybetti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130rlandal\u0131 rock grubu Cranberries'in solisti olan ve 15 Ocak'ta \u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'n\u0131n bir kasabas\u0131ndaki st\u00fcdyoda kay\u0131t yaparken aniden hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. ,Dolores O'Riordan'\u0131n \u00f6l\u00fcm nedenine dair a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n\r\n,Reuters ajans\u0131n\u0131n RTE TV'den aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re 46 ya\u015f\u0131ndaki sanat\u00e7\u0131, alkol zehirlenmesine ba\u011fl\u0131 bo\u011fulma nedeniyle \u00f6ld\u00fc. ,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n intihar ya da kendine zarar verme amac\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n sevenleri bu haberin ard\u0131ndan \u015foke olmu\u015ftu...