Dünyaca ünlü yıldızdan Erdoğan çıkışı: Onunla gurur duyuyoruz
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AA muhabirine Türkiye'deki çalışmalarını değerlendiren Maher Zain, konser, miting, çekim ve televizyon programı gibi farklı işler için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Zain, bu kapsamda TRT Müzik'te katıldığı "Farklı Sahne" programında Sinan Akçıl ile düet yaparak "Gülmek Sadaka" isimli eseri ilk kez seslendirdiğini söyledi. "Huwa AlQuran" isimli Arapça parçasının birkaç gün önce yayınlanan klibinin ilgi gördüğünü belirten Zain, "Gülmek Sadaka" isimli Türkçe eserin de çekimleri Türkiye'de yapılan video klibinin ramazan içinde yayınlanacağı müjdesini verdi.