Dünyada 7 ülkenin devlet filosunda var

Boeing\u2019in ABD Washington Eyaleti\u2019ndeki Seattle kenti Everett b\u00f6lgesindeki Boeing fabrikas\u0131ndaki imalat hatt\u0131ndan \u00f6zel jet standartlar\u0131nda 2012 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kan u\u00e7ak, San Antonio\u2019ya gitti. Burada \u2018Very VIP\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan standartlarda kabini \u00f6zel jet haline getirildi. U\u00e7ak 2014\u2019te Katar Emirli\u011fi\u2019ne teslim edildi. 16 bin kilometreden fazla u\u00e7abilen son nesil Jumbo Jet u\u00e7u\u015f s\u0131ras\u0131nda 13 bin metrenin de \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n, Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n daha fazla i\u015f insan\u0131 ile seyahatine imk\u00e2n verecek. 747-8, d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yerine duraks\u0131z u\u00e7abiliyor. Katar Emiri\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a olan sevgisi ve T\u00fcrkiye\u2019ye olan hayranl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle hediye etti\u011fi u\u00e7ak boyama i\u015fleminden sonra hizmete girecek.\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin yeni Ba\u015fkanl\u0131k u\u00e7a\u011f\u0131 Jumbo Jet diye bilinen son nesil VIP Boeing 747-8, verilen TC-TRK tescil kodu ile h\u00fck\u00fcmet filosuna kat\u0131ld\u0131. T\u00fcrk Hava Yollar\u0131\u2019n\u0131n (THY) Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131\u2019ndaki HABOM tesislerine getirilen u\u00e7ak h\u00fck\u00fcmet filosundaki di\u011fer u\u00e7aklar gibi boyanmak \u00fczere hangara al\u0131nd\u0131. Katar Emiri Temim bin Hamed es Sani\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a olan sevgisi ve T\u00fcrkiye\u2019ye olan g\u00fcveni ile bu u\u00e7a\u011f\u0131 hediye etti\u011fi resmen a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin yeni Ba\u015fkanl\u0131k u\u00e7a\u011f\u0131, art\u0131k bir Jumbo Jet. VIP Boeing 747-8, 7 \u00fclkenin devlet filolar\u0131nda kullan\u0131l\u0131yor. 76 koltuklu u\u00e7ak,,Ge\u00e7ti\u011fimiz ay THY, bu u\u00e7akta g\u00f6rev yapacak pilotlar\u0131 belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmalar\u0131 nedeniyle 777 filosundan se\u00e7ildi. Sim\u00fclat\u00f6r ve yer e\u011fitimlerini tamamlayan pilotlar yurda d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n,U\u00e7ak \u00f6nce Doha\u2019dan teslim al\u0131nd\u0131. Sonra VIP u\u00e7aklar\u0131n\u0131n \u00f6nemli bak\u0131m \u00fcslerinin oldu\u011fu \u0130svi\u00e7re-Basel\u2019de incelendi. VIP Boeing 747-8, \u0130svi\u00e7re\u2019nin Basel \u015fehrinden \u00f6nceki g\u00fcn havaland\u0131. Normalde en fazla 3 saat s\u00fcrecek yolculuk 8 saatte tamamland\u0131. Uzun u\u00e7u\u015fun nedeni, u\u00e7a\u011f\u0131n sistemlerinin havada test edilmesiydi. G\u00fcneybat\u0131 y\u00f6n\u00fcnde u\u00e7an 747-8, okyanusa \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra kuzeye a\u00e7\u0131ld\u0131. \u0130ngiltere \u00fczerinden d\u00f6nerek tekrar Avrupa hava sahas\u0131na girdi ve \u0130stanbul Sabiha G\u00f6k\u00e7en\u2019e indi. U\u00e7ak burada pistin di\u011fer taraf\u0131nda bulunan THY Teknik\u2019in HABOM tesislerine al\u0131nd\u0131. Sistemlerinde g\u00fcncellemeler yap\u0131ld\u0131, g\u00fcvenlik donan\u0131mlar\u0131 T\u00fcrk pilotlar taraf\u0131ndan da denendi.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan Hong Konglu bir i\u015fadam\u0131 da 747-8 sipari\u015fi verdi. Son iki u\u00e7ak ise ABD h\u00fck\u00fcmetine ait.\r\n\r\n,ABD ba\u015fkanlar\u0131, 747\u2019nin 200 serisini kullan\u0131yor. Bu u\u00e7aklar \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda 747-8 ile de\u011fi\u015ftirilecek. Ge\u00e7ti\u011fimiz temmuz ay\u0131nda yap\u0131lan anla\u015fma ile 2 u\u00e7a\u011fa ABD h\u00fck\u00fcmeti 3,8 milyar dolar \u00f6deyecek. U\u00e7aklar \u00f6zel modifikasyondan ge\u00e7irilip teslimat\u0131 2024 sonunda yap\u0131lacak. ABD Ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n u\u00e7tu\u011fu u\u00e7aklar \u2018Air Force One \u2013 Hava Kuvvetleri 1\u2019 olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Maksimum kalk\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131: 447,7 ton\r\nYak\u0131t kapasitesi: 197 ton\r\nMenzili: 16 bin 436 km\r\nMaksimum h\u0131z: 914 km\/saat\r\nU\u00e7u\u015f tavan\u0131: 13 bin 100 metre\r\nFiyat\u0131: 215 milyon dolar,D\u00f6rt General Electric motorlu u\u00e7akta 2 yatak odas\u0131, 2 \u00f6zel salon, 1 toplant\u0131 odas\u0131 ve bir de sa\u011fl\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fc bulunuyor. 76 yolcu ve 18 ki\u015filik ekibin yer alabilece\u011fi u\u00e7ak bug\u00fcne kadar sadece 436 saat u\u00e7mu\u015f ve 200 ini\u015f kalk\u0131\u015f yapm\u0131\u015f. Yani neredeyse hi\u00e7 kullan\u0131lmam\u0131\u015f. \u00dcstelik 436 saatlik u\u00e7u\u015fta u\u00e7a\u011f\u0131n hi\u00e7 ar\u0131za yapmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve b\u00fct\u00fcn sistemlerinin defalarca denenmesi g\u00fcvenilirli\u011fini de artt\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n