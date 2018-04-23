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Dünyada örneği yok, Kahramanmaraş’ta geliştirildi

Dünyada örneği yok, Kahramanmaraş’ta geliştirildi
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, bıçak ve ateşli silahla kalp yaralanmalarında kan kaybından kaynaklı ölümleri minimuma indirmek için geliştirdiği ve uluslararası patentlerini de aldığı ‘Kalp Tamir Kiti’nin seri üretimine başlıyor. Geliştirdiği kitin dünyada bir örneği olmadığını, ‘Kalp Tamir Kiti’ dışında diğer tıbbi sondaların üretimini de yapacağını ifade eden Dr. Tokur, işletme ve yatırım giderleriyle maliyeti 10 milyon lirayı bulacak tesiste ilk yıl 10 milyon dolarlık bir ciro hedeflediklerini söyledi.

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