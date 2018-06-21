Dünyanın 'en cömert ülkesi' Türkiye

D\u00fcnyada her y\u0131l yap\u0131lan insani yard\u0131mlar\u0131n haritas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karan \u0130ngiltere merkezli Kalk\u0131nma \u0130nisiyatifleri \u00d6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn raporuna g\u00f6re T\u00fcrkiye ge\u00e7en y\u0131l yapt\u0131\u011f\u0131 8,07 milyar dolar yard\u0131m ile d\u00fcnyada en \u00e7ok insani yard\u0131m yapan \u00fclke konumuna y\u00fckseldi.\r\n,S\u0131ralamada T\u00fcrkiye\u2019yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile \u0130ngiltere izlerken, Avrupa Birli\u011fi kurumlar\u0131 2,24 milyar dolar ile d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131rada geldi.\r\n,T\u00fcrkiye insani yard\u0131mlar\u0131n mill\u00ee gelire oran\u0131 temelinde yap\u0131lan s\u0131ralamada da y\u00fczde 0,85 ile birinci s\u0131rada gelirken, en yak\u0131n takip\u00e7ileri Norve\u00e7 ve L\u00fcksemburg i\u00e7in bu oran sadece y\u00fczde 0,17\u2019de kald\u0131. ABD ise bu s\u0131ralamada y\u00fczde 0,04 ile 19'uncu konumda yer ald\u0131.\r\n,D\u00fcnyada 134 \u00fclkede 201 milyon ki\u015finin uluslararas\u0131 insani yard\u0131ma muhta\u00e7 durumda oldu\u011fu belirtilen raporda, krizlerden ve \u00e7at\u0131\u015fmalarda etkilenen bu kitlenin \u00f6nemli bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn Suriye, Yemen ve T\u00fcrkiye\u2019de oldu\u011fu vurguland\u0131. \r\n,\u0130nsani yard\u0131mlar\u0131n y\u00fczde 60\u2019\u0131 10 \u00fclkeye kanalize edilirken, Suriye y\u00fczde 14 ile birinci, Yemen y\u00fczde 8 ile ikinci en \u00e7ok yard\u0131m alan \u00fclke oldu. Rapora g\u00f6re Suriye b\u00f6ylece \u00fcst \u00fcste be\u015finci y\u0131lda da d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok insani yard\u0131m alan \u00fclkesi konumunu korudu.,Rapora g\u00f6re d\u00fcnyada yap\u0131lan toplam insani yard\u0131m 2013\u2019te 18,4 milyar dolardan 2014\u2019te 22,1 ve 2015\u2019te 25,8 milyar dolara y\u00fckselmi\u015fken, bu art\u0131\u015f trendinde son 2 y\u0131lda g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir yava\u015flama ya\u015fand\u0131.\r\n,D\u00fcnyadaki toplam insani yard\u0131m 2016\u2019da 26,4 milyar dolara, 2017\u2019de de y\u00fczde 3\u2019l\u00fck bir art\u0131\u015f ile 27,4 milyar dolara \u00e7\u0131kt\u0131. D\u00fcnyada ge\u00e7en y\u0131l yap\u0131lan toplam insani yard\u0131m 27,3 milyar dolar\u0131 bulurken, bunun yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7te birini tek ba\u015f\u0131na T\u00fcrkiye sa\u011flad\u0131.\r\n,Raporda T\u00fcrkiye\u2019nin 3,5 milyon Suriyeli ile d\u00fcnyada en \u00e7ok s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131y\u0131 bar\u0131nd\u0131ran \u00fclke oldu\u011funun alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n,T\u00fcrkiye, 2013, 2014, 2015 K\u00fcresel \u0130nsani Yard\u0131m Raporlar\u0131na g\u00f6re \u00fc\u00e7 y\u0131l \u00fcst \u00fcste, en \u00e7ok insani yard\u0131m yapan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc, son iki y\u0131lda ise ikinci \u00fclke olmu\u015ftu.