Dünyanın en güzel köyü Venedik gibi oldu

D\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel k\u00f6y\u00fc Venedik gibi oldu: Sandallar\u0131 sokaklara \u00e7ektiler\r\n,Marmara\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck g\u00f6lleri aras\u0131nda buluyor... Su seviyesi \u00e7evre barajlardan da gelen su ile birlikte y\u00fckseldi.\r\n,K\u0131y\u0131s\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck bir yar\u0131madada kurulan ve tarihi Roma d\u00f6nemine kadar uzanan G\u00f6lyaz\u0131 Mahalle sakinleri, su seviyesinin y\u00fckselmesiyle kay\u0131klar\u0131n\u0131 sokak aralar\u0131na \u00e7ekiyor.\r\n,Y\u00fckselen g\u00f6l seviyesiyle birlikte yar\u0131mada \u00fczerine kurulu olan mahallenin \u00e7evresindeki ara\u00e7lar\u0131n ve yayalar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 yollar tamamen sular alt\u0131nda kald\u0131.\r\n,Yaz aylar\u0131nda havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla sular\u0131n yava\u015f yava\u015f \u00e7ekilece\u011fini belirten Ahmet Ba\u015fak, \u201cUluabat G\u00f6l\u00fc'nde her sene bunu ya\u015f\u0131yoruz.\r\n,Biz art\u0131k al\u0131\u015ft\u0131k. Gezi i\u00e7in gelen vatanda\u015flar ise \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor. Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla g\u00f6l suyu \u00e7ekilecek daha sonra yollar\u0131 ara\u00e7lar ve vatanda\u015flar rahatl\u0131kla kullanabilecek\u201d dedi.