Dünyanın en ilginç ve tehlikeli kütüphanesi: Cabinetlandia

.,Bir sene sonra, a\u011f\u0131r ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n verdi\u011fi hasar\u0131 tamir etmek i\u00e7in k\u00fct\u00fcphaneye gitti\u011finde, Passmore araziye bir de mezarl\u0131k in\u015fa ediyor. B\u00f6ylece akrepli bir k\u00fct\u00fcphaneden t\u00fcm beklentiler kar\u015f\u0131lanm\u0131\u015f oluyor. Neyse ki bug\u00fcne kadar k\u00fct\u00fcphanede kimse akrepler y\u00fcz\u00fcnden hayat\u0131n\u0131 kaybedip buraya g\u00f6m\u00fclmek durumunda kalm\u0131yor!\r\n,Iss\u0131z bir \u00e7\u00f6l\u00fcn ortas\u0131nda bulunmas\u0131na ra\u011fmen k\u00fct\u00fcphane, dergi y\u00f6netiminin hi\u00e7 tahmin etmedi\u011fi bir \u015fekilde, \u00e7ok pop\u00fcler hale geliyor.\r\n,BU dolap asl\u0131nda bir k\u00fct\u00fcphene...\r\n,Iss\u0131z \u00e7\u00f6l\u00fcn ortas\u0131ndaki bu dolap g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor!,Bu y\u00fczden derginin yetkilileri, kum torbalar\u0131yla bir siper bi\u00e7imini verdikleri alan\u0131n ortas\u0131na bu dolaplardan bir adet yerle\u015ftiriyor. Dolab\u0131n en \u00fcst \u00e7ekmecesine bir k\u00fct\u00fcphane kart\u0131, bir kitap katalo\u011fu, bir ziyaret\u00e7i defteri ve kitap okurken \u00fczerine oturmak i\u00e7in bir minder koyuyorlar. Orta \u00e7ekmecede, Cabinet dergisinin o g\u00fcne kadar yay\u0131mlanm\u0131\u015f 13 say\u0131s\u0131 yer al\u0131yor.\r\n,T\u00fcm bu \u00f6zellikleri sayesinde Cabinetlandia, ABD'nin en ilgin\u00e7 k\u00fct\u00fcphanelerinden biri olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,\u00dcstelik i\u00e7inden \u00e7\u0131kanlarsa daha ilgin\u00e7...,Dolay\u0131s\u0131yla bir \u00e7ift bot art\u0131k ziyaret\u00e7ilere yetmemeye ba\u015fl\u0131yor. Mizahi bir \u00fcsluba sahip olan y\u00f6netim de, dergide ziyaret\u00e7ilere hitaben yazd\u0131klar\u0131 yaz\u0131yla, herkesin ayr\u0131l\u0131rken kendi botunu posta kutusunda b\u0131rakmas\u0131n\u0131 rica ediyor. Botlar\u0131n paras\u0131n\u0131 \u00f6deyeceklerinin s\u00f6z\u00fcn\u00fc vermeyi de ihmal etmiyorlar!\r\n,K\u00e2r amac\u0131 g\u00fctmeyen New York merkezli bu k\u00fclt\u00fcr ve sanat dergisi, Brooklyn'deki merkez ofisinden 3 bin kilometre uzaktaki bu yeni topra\u011f\u0131na Cabinetlandia ad\u0131n\u0131 veriyor. B\u00f6ylece, 325 dolara sat\u0131n al\u0131nan yar\u0131m d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazide, ABD'nin en ilgin\u00e7 ve tehlikeli k\u00fct\u00fcphanelerinden biri do\u011fuyor! Ayn\u0131 zamanda derginin de ad\u0131 olan Cabinet, \u00f6zellikle resmi dairelerden a\u015fina olunan, \u00e7ekmeceli metal dosya dolaplar\u0131na \u0130ngilizcede verilen ad olarak tan\u0131mlan\u0131yor.\r\n, Sadece 3 \u00e7ekmecesi bulunan k\u00fct\u00fcphane d\u00fcnyan\u0131n en tehlikeli ve en ilgin\u00e7 k\u00fct\u00fcphanesi olarak an\u0131l\u0131yor.,Passmore, her tapulu arazinin bir de adresi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnerek, Cabinetlandia'ya g\u00f6nderilecek mektuplar i\u00e7in bir posta kutusu yap\u0131yor ve arazinin bir k\u00f6\u015fesine bu posta kutusunu dikiyor. Dergide \u00e7al\u0131\u015fanlar art\u0131k kendi aralar\u0131nda bu araziden "Cabinet Ulusal K\u00fct\u00fcphanesi" diye s\u00f6z etmeye ba\u015fl\u0131yorlar.\r\n,1973'te ABD'li sanat\u00e7\u0131 Gordon Matta-Clark, New York'ta 15 minik arazi al\u0131yor. \u00c7o\u011funlu\u011fu insan omzu geni\u015fli\u011finde olan bu minik arazilerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7eken ve bir katalog haz\u0131rlayan Matta-Clark, ortaya m\u00fclkiyet kavram\u0131n\u0131 sorgulayan bir sanat eseri \u00e7\u0131kar\u0131yor. Bundan tam 30 sene sonra, insanl\u0131\u011f\u0131n Mars gezegeninden toprak sat\u0131n alma \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131na giri\u015fti\u011fi bir d\u00f6nemde, Matta-Clark'tan esinlenen Cabinet dergisi, Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde, \u00e7\u00f6l\u00fcn ortas\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck bir arazi sat\u0131n al\u0131yor.\r\n,En alt \u00e7ekmecede ise bir su mataras\u0131 ve tasar\u0131m\u0131n sahibi Matthew Passmore'un ayak numaras\u0131 olan 44 numara bir \u00e7ift bot bulunuyor. Bu uzun botlar\u0131n \u00e7ekmecede durma sebebi ise arazide dola\u015fan akreplerden korunmak olarak a\u00e7\u0131klan\u0131yor!\r\n