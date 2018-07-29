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Türkiye Gazetesi

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Dünyanın en tuhaf binaları

Dünyanın en tuhaf binaları
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Bazı mimarlar insanın hayal gücünü zorlayan şaşaalı eserler ortaya koyarken zaman zaman da bazı çılgın mimarlar inşa ettikleri tuhaf yapılarıyla görenleri hayretler içinde bırakıyor. Strangebuildings.com ve benzeri internet siteleri dünyanın en tuhaf binalarından bir kısmını izleyicilerin beğenisine sundu. Bunlar arasında çaydanlık hatta salyangoz şeklinde binalar da var. Alışılmışın dışında binalar arasında eski Sovyetler Birliği’nden kalma binalar önemli yer tutuyor. En ilginç Sovyet mimari eserleri Doğu Avrupa ve Orta Asya’da görülüyor. İşte sıra dışı mimarların elinden çıkan bazı sıra dışı binalar.

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