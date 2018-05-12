Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Zimbabwe 'nin deveku\u015fu halk\u0131, sadece iki ayak parmaklar\u0131 var.\r\n\r\n,Zambezi Nehri Vadisi'nde ya\u015fayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.\r\n\r\n,Ayaklar\u0131n \u00fczerinde sadece iki ayak parma\u011f\u0131 var. Orta ayak parmaklar\u0131 yok ve ikisi de \u00e7arp\u0131k.\r\n\r\n,Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adland\u0131r\u0131lan nadir bir rahats\u0131zl\u0131ktan muzdarip ve bu durumun pop\u00fclasyonun d\u00f6rtte birini etkiledi\u011fi biliniyor.\r\n\r\n,Vadomalar aras\u0131nda genetik havuz k\u00fc\u00e7\u00fck olmas\u0131 nedeniyle bu genetik hastal\u0131k Vadoma'da yayg\u0131n olarak kalmaktad\u0131r. Bir ba\u015fka deyi\u015fle \u00fcyelerin grup d\u0131\u015f\u0131nda evlenmesi kabile yasalar\u0131na ayk\u0131r\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,,BREZ\u0130LYA'n\u0131n Rio de Janeiro kentinde ya\u015fayan 53 ya\u015f\u0131ndaki Sandra De Santos, N\u00f6rofibromatozis (NF) hastal\u0131\u011f\u0131ndan gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131ndan bu yana muzdarip.\r\n\r\n,Bu hastal\u0131k y\u00fcz\u00fcnden v\u00fccudundaki kabarc\u0131kl\u0131klarla ya\u015famay\u0131 \u00f6\u011frenen De Santos'un v\u00fccudu g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015fte \u00fcrk\u00fctse de m\u00fccadelesi takdire \u015fayan.\r\n\r\n,17 ya\u015f\u0131nda, 3 \u00e7ocu\u011funun babas\u0131 Jose ile evlenen Sandra De Santos'un a\u015fktan yana \u015fans\u0131 g\u00fclm\u00fc\u015f. Jose, e\u015fine deliler gibi a\u015f\u0131k oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n,10'lu ya\u015flarda 20'lerin ba\u015f\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan duyma kayb\u0131 genlikle ilk semptomdur.\r\n\r\n,NF1'in N\u00f6rofibromatozisin en s\u0131k tipi olmas\u0131 itibari ile bu y\u00f6nergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanm\u0131\u015ft\u0131r. Tabi\u00ee ki temel fikir bu a\u011f\u0131 geni\u015fletmek ve m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine y\u00f6nelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.\r\n\r\n,Hindistan'da \u015fiddetli a\u011fr\u0131 \u015fikayetiyle di\u015f\u00e7iye giden gencin a\u011fz\u0131ndan 6 saat s\u00fcren operasyonla tam 232 k\u00fc\u00e7\u00fck di\u015f \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Mumbai'de ya\u015fanan ve d\u00fcnya di\u015f\u00e7ilik tarihine ge\u00e7ecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana b\u00f6lgesinde ya\u015fayan 17 ya\u015f\u0131ndaki Ashik Gavai'nin sa\u011f alt \u00e7enesindeki a\u011fr\u0131 \u00fczerine ailesi taraf\u0131ndan doktora g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesiyle ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona kat\u0131lan doktorlar\u0131n, di\u015f\u00e7ilik tarihi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli g\u00f6rd\u00fckleri bu operasyon i\u00e7in Guinness Rekorlar Kitab\u0131'na ba\u015fvurmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri belirtildi.\r\n\r\n,Gencin di\u015findeki rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n, bir t\u00fcr kompleks di\u015f t\u00fcm\u00f6r\u00fc olarak adland\u0131r\u0131lan ''odontoma'' oldu\u011fu bildirildi.Bu hastal\u0131k ki\u015finin yemekleri \u00f6\u011f\u00fctmesinde ve yutkunmas\u0131nda ciddi zorluklara neden oluyor.\r\n\r\n,Banglade\u015f'te ya\u015fayan sekiz ya\u015f\u0131nda ki Mehendi Hassan isimli \u00e7ocuk ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 nadir g\u00f6r\u00fclen akut deri hastal\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 v\u00fccudu yava\u015f yava\u015f ta\u015fa d\u00f6n\u00fcyor.\r\n\r\n,Banglade\u015f'te e\u015fine az rastlan\u0131r bir hastal\u0131\u011fa sahip olan sekiz ya\u015f\u0131ndaki Mehendi Hassan, g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor. V\u00fccudu pul pul olan ve ta\u015f gibi sertle\u015fen \u00e7ocuk, bir \u015feye dokundu\u011funda ac\u0131 \u00e7ekiyor.Sekiz ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk, kendisini g\u00f6renleri korkuttu\u011fu ve herhangi bir \u015feye dokundu\u011fu zaman ac\u0131 \u00e7ekti\u011fi i\u00e7in hayat\u0131n\u0131n t\u00fcm\u00fcn\u00fc evde ge\u00e7irmek zorunda kal\u0131yor. Kendisini ta\u015fa \u00e7eviren hastal\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 toplum taraf\u0131ndan d\u0131\u015flan\u0131yor.\r\n\r\nY\u00fcz\u00fc normal g\u00f6r\u00fclen \u00e7ocu\u011fun v\u00fccudunun di\u011fer k\u0131s\u0131mlar\u0131nda pullanmalar oluyor ve \u00e7ocuk bu y\u00fczden y\u00fcr\u00fcmekte veya herhangi bir \u015feye dokunmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor. Anne \u00e7ocu\u011funun 12 g\u00fcnl\u00fck iken vucudunda baz\u0131 yaralar g\u00f6rd\u00fcklerini ve bu yaralar\u0131n sivrisinek sokmas\u0131ndan dolay\u0131 olu\u015ftu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri i\u00e7in pek umursamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Zamanla bu yaralar \u00e7ocu\u011fun v\u00fccudunun b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc sarmaya ba\u015flamas\u0131 \u00fczerine ebeveynleri, o\u011fullar\u0131n\u0131 doktora g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Ama t\u00fcm ila\u00e7lar denenmesine ra\u011fmen \u00e7ocu\u011fun hastal\u0131\u011f\u0131na bir \u00e7are bulunamad\u0131.\r\n\r\n,Endonezya'da ya\u015fayan 35 ya\u015f\u0131ndaki Sulami 10 y\u0131ld\u0131r hareketsiz duruyor.Hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ad\u0131 Ankylosing Spondylitis ve bu hastal\u0131k omurgadan ba\u015flayarak t\u00fcm iskelet sistemini etkiliyor ve hareketsiz b\u0131rak\u0131yor.\r\n\r\n,Sulami e\u011filemiyor, do\u011fru d\u00fczg\u00fcn hareket edemiyor. S\u00fcrekli d\u00fcz bir durumda olmas\u0131 gerekiyor. Aksi halde ac\u0131 \u00e7ekiyor.\r\n