Dünyanın en uzun hayvanı zehirli çıktı

Uppsala \u00dcniversitesi Farmakognozi B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden Prof. Dr. Ulf G\u00f6ransson, devlet televizyonu SVT'ye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmada \u0130sve\u00e7'in bat\u0131 k\u0131y\u0131s\u0131ndaki so\u011fuk sularda ya\u015fayan bantl\u0131 solucanlar\u0131n zehirli oldu\u011funu tespit ettiklerini belirtti.\r\n,Latince ismi "Lineus longissimus" olan bantl\u0131 solucanlar, 55-60 metreye ula\u015fabilen uzunluklar\u0131yla d\u00fcnyan\u0131n en uzun hayvan\u0131 olarak tan\u0131n\u0131yor.,Zehrin insanlar i\u00e7in herhangi bir tehlike olu\u015fturmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden G\u00f6ransson, ''Bantl\u0131 solucan\u0131n salg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 zehir, kabuklu b\u00f6cekler ve kabuklu hayvanlarda \u00e7ok etkili oluyor ve sinir sistemlerini \u00e7\u00f6kertiyor. Solucan\u0131n bu zehri savunma i\u00e7in mi yoksa avlanmak i\u00e7in mi \u00fcretti\u011fini hen\u00fcz bilmiyoruz.'' diye konu\u015ftu.\r\n,\u0130sve\u00e7li ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, d\u00fcnyan\u0131n en uzun hayvan\u0131 olan 55 metrelik bantl\u0131 solucan\u0131n zehirli oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Bantl\u0131 solucan zehrinin kabuklu b\u00f6cekleri etkileyen en g\u00fc\u00e7l\u00fc zehir oldu\u011funu aktaran G\u00f6rranson, zehrin gelecekte ila\u00e7 yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131labilece\u011fine i\u015faret etti.\r\n