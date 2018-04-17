Dünyanın gözünden Türkler!

K\u0131l\u0131c\u0131 insafs\u0131z bir beceriyle kullanan T\u00fcrk'\u00fcn eli, yendi\u011fi insanlar\u0131n yaras\u0131n\u0131 sarmakta da ustad\u0131r. Lord Byron\r\n\r\n,T\u00fcrkler kahramand\u0131rlar, dostlar\u0131na zarar vermezler. Y\u00fcce T\u00fcrk milleti tuttu\u011fu eli b\u0131rakmaz, s\u00f6z\u00fcnden d\u00f6nmez, iyi ve k\u00f6t\u00fc g\u00fcnlerde dostundan ayr\u0131lmaz. B\u00f6yle bir ulusla el ele vermek yery\u00fcz\u00fcnde her zorlu\u011fu yenmek i\u00e7in sonsuz bir g\u00fc\u00e7 ve yetenek kazanmak demektir. Comenius (\u00c7ek Bilgini)\r\n\r\n,T\u00fcrk'\u00fcn \u015fevkat ve insaniyet duygusunu inkar m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Bu duygu insan\u0131 atalete sevkedip sefaleti art\u0131rmakla beraber, te\u015fkilat\u0131 d\u00fczensiz bir toplumun bir derdine tek \u00e7are demektir. T\u00fcrk \u0131rk\u0131n\u0131n soylulu\u011funu g\u00f6steren di\u011fer duygular, yani en k\u00fc\u00e7\u00fck iyiliklere kar\u015f\u0131 besledikleri minnet ve \u015f\u00fckran duygusu, \u00f6lm\u00fc\u015flere kar\u015f\u0131 besledikleri minnet ve \u015f\u00fckran duygusu, \u00f6lm\u00fc\u015flere kar\u015f\u0131 besledikleri minnet ve \u015f\u00fckran duygusu ... b\u00fcy\u00fck bir nezaketle yap\u0131lan konukseverlik adeti ve hayvanlara sayg\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 gibi faziletlerin inkar\u0131 da m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Edmondo De AM\u0130C\u0130S\r\n\r\n,T\u00fcrk\u00e7eyi \u00f6\u011frenmek benim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir mutluluk oldu. \u00c7\u00fcnk\u00fc T\u00fcrk'\u00fc anlamak i\u00e7in kendisiyle mutlaka terc\u00fcmans\u0131z konu\u015fmal\u0131d\u0131r. Terc\u00fcman, \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 \u00f6rten zevksiz bir perde oluyor. Gelland (Frans\u0131z Bilgini)\r\n\r\n,T\u00fcrklerin yaln\u0131z sonsuz bir cesareti de\u011fil, iradeleri sersemle\u015ftiren bir sihirbaz zekas\u0131 vard\u0131r. \u0130\u015fte T\u00fcrk, bu zekas\u0131yla zafer kazan\u0131r, uygarl\u0131klar ya\u015fat\u0131r ve insanl\u0131k d\u00fcnyas\u0131nda en \u015ferefli hizmeti ba\u015far\u0131r. Zaten Avrupa'n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 y\u00fczy\u0131llarca boyunduruk alt\u0131na almak ba\u015fka t\u00fcrl\u00fc m\u00fcmk\u00fcn olamazd\u0131. \u00c7arnayev (Rus Komutan)\r\n\r\n,Silahl\u0131 milletin en canl\u0131 \u00f6rne\u011fi T\u00fcrklerdir. Bu diyar k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fcn orak, katibinin kalem ve hatta kad\u0131nlar\u0131n\u0131n etek tutu\u015funda silaha sar\u0131lm\u0131\u015f bir pen\u00e7e k\u0131vrakl\u0131\u011f\u0131 vard\u0131r. T\u00fcrk ata biner gibi oturur, ke\u015ffe yollanan asker gibi uyan\u0131k y\u00fcr\u00fcr. Moltke\r\n\r\n,Art\u0131k T\u00fcrklerle sava\u015fmam. Onlar \u00e7ok cesur ve iyi insanlar. Andreas Phitiades\r\n\r\n,"T\u00fcrk gibi \u00f6l\u00fcme g\u00fclerek bakan bir eri ba\u015fka hi\u00e7bir ulusta bulamazs\u0131n\u0131z. Yaln\u0131z ona iyi bir komutan gerektir. " M\u00fclman\r\n\r\n,Sava\u015f\u0131n zevkini almak isteyen herkes T\u00fcrklerle sava\u015fmal\u0131d\u0131r. Towsend (\u0130ngiliz Komutan)\r\n\r\n,\u0130nsanlari y\u00fccelten iki b\u00fcy\u00fck meziyet vard\u0131r: Erke\u011fin cesur kad\u0131n\u0131n namuslu olmas\u0131. Bu iki meziyetin yan\u0131nda hem erke\u011fi, hem kad\u0131n\u0131 \u015fereflendiren bir meziyet vard\u0131r. \u0130cab\u0131nda teredd\u00fcts\u00fcz can\u0131n\u0131 feda edebilecek kadar vatan\u0131na ba\u011fl\u0131 olmak. \u0130\u015fte T\u00fcrkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlard\u0131r. Bundan dolay\u0131d\u0131r ki T\u00fcrkler \u00f6ld\u00fcr\u00fclebilir, lakin ma\u011flup edilemezler Napoleon Bonaparte - Frans\u0131z \u0130mparatoru\r\n\r\n,B\u00fct\u00fcn milletler aras\u0131nda en namuslu ve dostluk kurmada teredd\u00fct edilmeyecek olan yaln\u0131zca T\u00fcrklerdir. Hen\u00fcz yabanc\u0131 tesiri alt\u0131nda kalmam\u0131\u015f olan bir k\u00f6ye gidecek olursan\u0131z; ger\u00e7ek misafirperverli\u011fin ne demek oldu\u011funu orada g\u00f6r\u00fcp \u00f6\u011frenirsiniz. William Martin\r\n\r\n,"Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim i\u00e7in bir \u00f6l\u00fcmd\u00fc, kurtuldum. Bu\u011f nehri \u00f6n\u00fcnde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bug\u00fcn esirim. T\u00fcrklerin esiriyim. Denizin, ate\u015fin ve suyun yapamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 onlar yapt\u0131lar, beni esir ettiler. Aya\u011f\u0131mda zincir yok. Zindan da de\u011filim. H\u00fcr\u00fcm, istedi\u011fimi yap\u0131yorum. Lakin gene esirim; \u015fevkatin, \u00fcl\u00fcvv\u00fc cenab\u0131n, asaletin, nezaketin esiriyim. T\u00fcrkler beni i\u015fte bu elmas ba\u011fa sard\u0131lar." Demirba\u015f \u015eARL\r\n\r\n,T\u00fcrk'\u00fc anlamamak i\u00e7in tarihe g\u00f6z yummak gerekir. Haks\u0131z sald\u0131r\u0131lar ve adi iftiralar \u00f6n\u00fcnde T\u00fcrk'\u00fcn vakur kal\u0131\u015f\u0131, ku\u015fku yok ki k\u00f6rlerin ger\u00e7e\u011fi, e\u015fyay\u0131 anlamad\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerinden ve k\u00f6rlere ac\u0131d\u0131klar\u0131ndand\u0131r. Bu soylu davran\u0131\u015f o adi iftiralara ne a\u00e7\u0131k bir cevap oluyor. Pierre Loti\r\n\r\n,Tarih, T\u00fcrkler'den \u00e7ok \u015fey \u00f6\u011frendi. Onlar\u0131n elinden \u00e7\u0131kma \u00f6yle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir. Alman tarih\u00e7i HAMMER\r\n\r\n,T\u00fcrk topl