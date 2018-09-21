Dünyanın seyrini değiştirecek hamle! Japonya geliştirecek

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Ülke basınında yer alan haberde, Savunma Bakanlığının hipersonik füze geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.