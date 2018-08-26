Dünyanın tren geçmeyen tek istasyonu Türkiye'de!

.,Ayn\u0131 d\u00f6nemde M\u0131s\u0131r'da da bir tren istasyonu in\u015fa ettirmek isteyen Pa\u015fa, her iki projeyi Frans\u0131z mimarlara emanet etti. Mimarlar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131 ve biri Dalaman'a biri de M\u0131s\u0131r'a giden iki gemi, proje \u00e7izimleri ve gerekli malzemelerle Fransa'dan yola \u00e7\u0131kt\u0131.,Bir d\u00f6nem jandarma karakolu olarak da hizmet veren bina, 1984 y\u0131l\u0131ndan beri Tar\u0131msal \u0130\u015fletmeler Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne (T\u0130GEM) ba\u011fl\u0131 Dalaman Tar\u0131m \u0130\u015fletmesi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan kullan\u0131l\u0131yor.,Gros adl\u0131 Frans\u0131z bir \u015firketin 10 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralad\u0131\u011f\u0131 \u00e7iftlik, 1938'de Atat\u00fcrk'\u00fcn vasiyetiyle Ziraat Vekaletine ba\u011fl\u0131 Devlet \u0130\u015fletmeleri Kurumu'na devredildi. ,1928'e kadar Pa\u015fa'n\u0131n m\u00fclkiyetinde kalan \u00e7iftlik ve istasyon binas\u0131na, Hidiv'in \u00e7iftli\u011fi yenilemek i\u00e7in \u00e7ekti\u011fi banka kredisini \u00f6deyememesi \u00fczerine el konuldu.,Hidiv'in Dalaman'a gelmesiyle b\u00fcy\u00fck yanl\u0131\u015f ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ancak Pa\u015fa binay\u0131 y\u0131kt\u0131rmak yerine kullanmaya karar verdi. Gi\u015fe ve raylar\u0131 kald\u0131rtan II. Abbas Hilmi Pa\u015fa, istasyon yak\u0131n\u0131na bir de cami in\u015faa ettirdi.,Proje ve \u00e7izimlerin hatal\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmeyen i\u015f\u00e7iler, binan\u0131n \u00f6n\u00fcne bilet gi\u015fesi yapmay\u0131 ve ray d\u00f6\u015femeyi de ihmal etmedi.,S\u0131cak hava ko\u015fullar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya uygun oldu\u011fu i\u00e7in M\u0131s\u0131r ve Sudan'dan getirilen i\u015f\u00e7iler, kah s\u0131rtlar\u0131nda kah ka\u011fn\u0131, e\u015fek ve develerin yard\u0131m\u0131yla 12 km boyunca gelen malzemeleri iskeleden in\u015faat alan\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131. K\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde ba\u015flayan in\u015faat \u00e7ok ge\u00e7meden tamamland\u0131 ve demiryolu bulunmayan Dalaman, tren istasyonuna kavu\u015ftu.,S\u00f6ylentilere g\u00f6re ya gemilere yanl\u0131\u015f rotalar verildi ya da yanl\u0131\u015f malzeme ve projeler yanl\u0131\u015f gemilere y\u00fcklendi. Bu kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131k neticesinde M\u0131s\u0131r'a gitmesi gereken tren istasyonuna ait malzeme ve \u00e7izimler Dalaman'a, Dalaman'a gitmesi gereken av k\u00f6\u015fk\u00fcne ait malzeme ve \u00e7izimler ise M\u0131s\u0131r'a gitti.,Pa\u015fa ilk i\u015f olarak \u00e7evredeki batakl\u0131klar\u0131 kuruttu, sahile bir iskele ve depo in\u015fa ettirdi. Ard\u0131ndan da Dalaman'da bir av k\u00f6\u015fk\u00fc yapt\u0131rmak i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klara ba\u015flad\u0131. ,Verimli topraklara ve d\u00f6rt bir yana uzanan ovalara sahip olan 30 haneli S\u00f6\u011f\u00fct K\u00f6y\u00fc'n\u00fcn bulundu\u011fu bu b\u00f6lgeyi \u00e7ok be\u011fenen M\u0131s\u0131r Hidivi buraya yerle\u015fme karar\u0131 ald\u0131.,1905'te, M\u0131s\u0131r'a Hidiv olan Kavalal\u0131'n\u0131n o\u011flu II. Abbas Hilmi Pa\u015fa, gemi ile o zamanlar Dalaman olarak an\u0131lmayan b\u00f6lgedeki Sarsala Koyu'na geldi.,Osmanl\u0131'n\u0131n gerileme d\u00f6nemine girdi\u011fi 19. y\u00fczy\u0131lda, Kavalal\u0131 Mehmet Ali Pa\u015fa, hem M\u0131s\u0131r'\u0131 ele ge\u00e7irerek M\u0131s\u0131r valisi oldu hem de girdi\u011fi sava\u015flar\u0131 kazanarak K\u00fctahya'ya kadar ilerledi. III. Selim\u2019in annesi Mihri\u015fah Hatun\u2019a hediye etti\u011fi ve Dalyan, Ortaca, Dalaman'\u0131 da kapsayan b\u00fcy\u00fck b\u00f6lge de Kavalal\u0131 Mehmet Ali Pa\u015fa'n\u0131n kontrol\u00fcne girdi.,Mu\u011fla'n\u0131n Dalaman il\u00e7esine, d\u00fcnyan\u0131n hi\u00e7 tren u\u011framayan ilk ve tek istasyon binas\u0131 yap\u0131ld\u0131. \u0130\u015fte o gar\u0131n ilgin\u00e7 hikayesi...