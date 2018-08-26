Dünyaya ilan etti... Türkiye'ye büyük destek!

\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani, ABD'nin \u0130ran'a y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na kar\u015f\u0131 T\u00fcrkiye'nin ortaya koydu\u011fu tavr\u0131n "takdire \u015fayan" oldu\u011funu ifade etti.,\u0130ran Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n resmi sitesinde yer alan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Ruhani ile Katar Emiri \u015eeyh Temim bin Hamed es-Sani telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, iki \u00fclke ili\u015fkileri ve b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.,Ruhani, s\u00f6z konusu g\u00f6r\u00fc\u015fmede n\u00fckleer anla\u015fma ve ABD'nin \u0130ran'a y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na kar\u015f\u0131 T\u00fcrkiye'nin ortaya koydu\u011fu tavr\u0131n takdire \u015fayan oldu\u011funu ifade etti.,Katar'\u0131n \u0130ran'a olan deste\u011finden de \u00f6vg\u00fcyle s\u00f6z eden Ruhani, yapt\u0131r\u0131m ve n\u00fckleer m\u00fczakereyle ilgili konularda daha somut ad\u0131mlar\u0131n at\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine ve b\u00f6lge \u00fclkelerinin i\u015f birli\u011finin \u00f6nemine de\u011findi.,Ruhani, g\u00f6r\u00fc\u015fmede ayr\u0131ca \u015eeyh Temim'i ba\u015fkent Tahran'da d\u00fczenlenecek 3. Asya \u0130\u015fbirli\u011fi ve Diyalo\u011fu Forumu Liderler Zirvesi'ne davet etti.