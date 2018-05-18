Dünyayı korkutan gelişme!

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc yar\u0131n ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplan\u0131yor!,Nedeni ise d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden bir salg\u0131n.,\u0130lk olarak bundan 43 y\u0131l \u00f6nce Demokratik Kongo Cumhuriyetinde ortaya \u00e7\u0131kan hastal\u0131\u011f\u0131n \u00fclkenin 1.2 milyon n\u00fcfusu olan Mbandaka'ya s\u0131\u00e7ramas\u0131 \u00fczerine WHO acil tedbir al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131.,WHO Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Tedros Adhanom Ghebreyesus, \u201cSon geli\u015fmeler ciddi. Ancak Ebola ile m\u00fccadele etmek i\u00e7in \u015fimdiye dek hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 kadar ara\u00e7-gere\u00e7 ve teknolojiye sahibiz. WHO ve ortaklar\u0131m\u0131z vir\u00fcs\u00fcn daha fazla yay\u0131lmas\u0131n\u0131 durdurmak i\u00e7in kararl\u0131 ad\u0131mlar atacakt\u0131r\u201d dedi.,D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc ve di\u011fer BM ajanslar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Uluslararas\u0131 K\u0131z\u0131lha\u00e7 ve K\u0131z\u0131lay Dernekleri Federasyonu (IFRC) d\u0131\u015f\u0131nda, di\u011fer insani yard\u0131m kurulu\u015flar\u0131 olarak g\u00f6rev yapan Medecins Sans Frontieres (MSF), ekiplerinin salg\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Adhanom Ghebreyesus, \u201cWHO Acil Durum Komitesi toplant\u0131s\u0131, daha fazla uluslararas\u0131 kat\u0131l\u0131m\u0131 tetikleyecek ve salg\u0131nla ba\u015fa \u00e7\u0131kmak i\u00e7in daha fazla kaynak sa\u011flayacakt\u0131r\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,WHO\u2019nun, Mbandaka'da g\u00f6zetim yapmak i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 30 uzman\u0131n g\u00f6revlendirdi\u011fini, yeni vakalar\u0131n \u00f6nlenmesi, tedavisi ve raporlanmas\u0131 konusunda tavsiyede bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiren Adhanom Ghebreyesus, "Mbandaka'n\u0131n ana hastanesinde ve Bikoro \u015fehrinde tecrit b\u00f6lgeleri kuruldu. Ayr\u0131ca, Mbandaka ve Bikoro'da her biri 20 hastay\u0131 tedavi etme kapasitesine sahip olacak olan \u00f6zel Ebola tedavi merkezleri kurulmaktad\u0131r. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde, t\u0131bbi kitler de dahil olmak \u00fczere koruma ve dezenfeksiyon kitleri, lojistik ve hijyen kitleri ve Mbandaka'ya palyatif ila\u00e7lardan olu\u015fan birka\u00e7 ton malzemenin teslimat\u0131n\u0131 planl\u0131yoruz\u201d ifadelerine yer verdi.