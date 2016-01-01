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CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğu trafik kazası geçirdi
YAŞAM
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Durduğunu gören soru soruyor! Yok böyle tutku...
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İsrail Hükümet Sözcüsü: Hapse atamazdık ya
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Tatlı Bela 8 Haziran’da vizyonda
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YAŞAM
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Çankırı'da korkunç kaza! 4 kardeş öldü
GÜNDEM
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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 46 kişi tutuklandı
DÜNYA
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Trump'a mektup! 303 milletvekili imzalayıp gönderdi
POLİTİKA
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Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor
GÜNDEM
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Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım
MAGAZİN
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EKONOMİ
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2B arazilerinde haklarını kaybedenlere tanınan süre uzatıldı
GÜNDEM
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Dilek Öcalan yeniden aday oldu
EKONOMİ
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Çeyrek altın 303 lira oldu
YAŞAM
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Şırnak’ta 7 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
YAŞAM
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İİT Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
YAŞAM
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Fatih’te yola saçılan dövizleri vatandaşlar topladı
YAŞAM
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Otomobille meyve tabağı ve tespihle poz veren sürücü kıskıvrak yakalandı
YAŞAM
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Baklavacıya giren bu yazıyı gördü!
GÜNDEM
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Erzincan'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı
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Durduğunu gören soru soruyor! Yok böyle tutku...
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Klasik otomobil tutkunu Turgut Ilgın, yaklaşık 10 yıl önce tesadüfen karşılaştığı 1956 model Ford Fairlenes’i uzun uğraşlar sonrasında satın aldı.
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