Durum vahim! İstanbul'u istila ediyorlar

\u0130stanbul\u2019a farkl\u0131 \u00fclkelerden gelen hayvan veya bitkilerden baz\u0131lar\u0131 istilac\u0131 t\u00fcre d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Bunlar\u0131n son \u00f6rne\u011fi k\u0131rm\u0131z\u0131 yanakl\u0131 su kaplumba\u011fas\u0131 ve \u2018Drakula\u2019 olarak da an\u0131lan turun\u00e7gil teke b\u00f6ce\u011fi oldu.\r\n\r\n,Baz\u0131lar\u0131 Uzakdo\u011fu\u2019dan baz\u0131lar\u0131 Avrupa\u2019dan \u00e7e\u015fitli yollarla \u0130stanbul\u2019a gelmi\u015f. Zararl\u0131s\u0131 zarars\u0131z\u0131 var. Kokar a\u011fa\u00e7, ye\u015fil papa\u011fan, yalanc\u0131 akasya, k\u0131rm\u0131z\u0131 yanakl\u0131 su kaplumba\u011fas\u0131, \u00e7i\u011fdeci ku\u015fu ve turun\u00e7gil teke b\u00f6ce\u011fi bunlardan birka\u00e7\u0131...\r\n\r\n,TMMOB Ziraat M\u00fchendisleri Odas\u0131 Trabzon \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Cemil Pehlevan, \u201cBu b\u00f6cekler a\u011fa\u00e7lar\u0131 kurutuyor, a\u011fa\u00e7lar\u0131 delerek i\u00e7erisinde \u2018T\u2019 \u015feklinde bir yuva olu\u015fturuyor, oraya yumurtalar\u0131n\u0131 b\u0131rak\u0131yor, a\u011fa\u00e7lar\u0131n \u00f6zsuyu o deliklerden \u00e7\u0131k\u0131nca tabii ki a\u011fa\u00e7lar kuruyor ve verimden d\u00fc\u015f\u00fcyor. ,\r\nF\u0131nd\u0131k bah\u00e7elerine dadanan turun\u00e7gil teke b\u00f6ce\u011fi i\u00e7in Trabzon Ma\u00e7ka\u2019da da alarm verildi. Kalem, \u201cA\u011fac\u0131n i\u00e7ine b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 larvalar y\u00fcz\u00fcnden b\u00f6ce\u011fin \u00e7o\u011falmas\u0131n\u0131 engellemenin tek yolu a\u011fac\u0131 kesip yakmak. \u0130la\u00e7la m\u00fccadele edilemiyor. B\u00f6ce\u011fin en sevdi\u011fi a\u011fa\u00e7 turun\u00e7gil. B\u00f6cek Akdeniz\u2019e ula\u015fmas\u0131 halinde binlerce a\u011fac\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcr\u201d dedi. Tam olarak istilac\u0131 say\u0131lmasa da bir di\u011fer t\u00fcr ise Kuzey Amerika k\u00f6kenli olan k\u0131rm\u0131z\u0131 yanakl\u0131 su kaplumba\u011fas\u0131. Akvaryumdan al\u0131n\u0131p bilin\u00e7sizce do\u011faya b\u0131rak\u0131lan bu t\u00fcr\u00fcn, \u00f6zellikle Belgrad Ormanlar\u0131\u2019ndaki sulak alanlarda, yerli t\u00fcr olan \u00e7izgili kaplumba\u011fan\u0131n ya\u015fam alanlar\u0131n\u0131 daraltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Kalem, \u201cBaz\u0131 t\u00fcrler yabanc\u0131 hastal\u0131k ve parazit ta\u015f\u0131yabilir. Yabanc\u0131 t\u00fcrleri do\u011fru y\u00f6netmek \u00e7ok \u00f6nemli\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Uluslararas\u0131 Do\u011fay\u0131 Koruma Birli\u011fi\u2019nce belirlenen d\u00fcnyan\u0131n en k\u00f6t\u00fc 100 istilac\u0131 yabanc\u0131 t\u00fcr\u00fcnden 14\u2019\u00fcn\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019de oldu\u011funu belirten Kalem, \u201cBunlar aras\u0131nda i\u00e7 sular\u0131m\u0131zda h\u0131zla yayg\u0131nla\u015fan g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 alabal\u0131\u011f\u0131, \u0130srail sazan\u0131 gibi t\u00fcrler de var. Kendi b\u00f6lgesinde zarars\u0131z olan bir t\u00fcr, g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerde do\u011fal d\u00fc\u015fmanlar\u0131n\u0131n olmamas\u0131ndan dolay\u0131 istilac\u0131 bir t\u00fcr haline d\u00f6n\u00fc\u015febilir\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n, \r\nTrabzon\u2019un Ma\u00e7ka \u0130l\u00e7esi\u2019nde f\u0131nd\u0131k dallar\u0131nda \u2018turun\u00e7gil uzun antenli teke b\u00f6ce\u011fi\u2019nin g\u00f6r\u00fclmesi \u00fcreticiyi tedirgin ediyor. \u2018Drakula\u2019 ad\u0131 da verilen, a\u011fa\u00e7larda kurumaya neden oldu\u011fu belirtilen b\u00f6cekle m\u00fccadele i\u00e7in b\u00f6lgede ila\u00e7lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015fland\u0131.\r\n \r\n,WWF (D\u00fcnya Do\u011fay\u0131 Koruma Vakf\u0131) T\u00fcrkiye Do\u011fa Koruma Direkt\u00f6r\u00fc Sedat Kalem\u2019in verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, Uzakdo\u011fu\u2019dan ithal edilen keresteler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile \u0130stanbul\u2019a ula\u015fan turun\u00e7gil teke b\u00f6ce\u011fi, 2016\u2019da Zeytinburnu ve Yedikule\u2019de 1311, bu y\u0131l nisan ay\u0131nda ise Beykoz\u2019da 187 a\u011fac\u0131n kesilmesine neden oldu.\r\n \r\n,\u015eu anda bir karantina durumu s\u00f6z konusu. Dikkatli bir \u015fekilde m\u00fccadelesi yap\u0131l\u0131yor ancak biz bunun yeterli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyoruz. Bunu bir milli dava olarak, milli sorun olarak ele al\u0131p bir \u015fekilde sivil toplum \u00f6rg\u00fctleri, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131yla birlikte topyek\u00fbn m\u00fccadele etmemiz gerekiyor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n