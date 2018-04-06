Düşen Türk jeti için yeni gelişme

Ba\u015faran Holding'e ait Challanger 604 tipi u\u00e7ak 11 Mart'ta Birle\u015fik Arap Emirlikleri \u015earika kentinden \u0130stanbul'a gelirken \u0130ran'da hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle d\u00fc\u015fmesi sonucu 11 ki\u015fi ya\u015fama veda etmi\u015fti,Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re \u0130ran'da kazay\u0131 ara\u015ft\u0131ran ekip, u\u00e7u\u015fa ili\u015fkin verilerin kaydedildi\u011fi ve a\u011f\u0131r hasar alan 'Flight Data Recorder'\u0131n (FDR) verilerinin kaydedildi\u011fi ana haf\u0131zay\u0131 da buldu., Kazan\u0131n ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u00f6neme sahip FDR per\u015fembe g\u00fcn\u00fc bulundu. FDR'nin foto\u011fraf\u0131 da \u0130ran taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131ld\u0131,\u0130ran Ulusal Havac\u0131l\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc Halkla \u0130li\u015fkiler M\u00fcd\u00fcr\u00fc Reza Jafarzadeh, FDR'nin, u\u00e7a\u011f\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Helen Da\u011f\u0131'ndaki Sivil Havac\u0131l\u0131k Otoritesi Sivil Havac\u0131l\u0131k Kaza Ekibi taraf\u0131ndan tespit edildi\u011fini s\u00f6yledi. ,Jafarzadeh,"Bu bellek, u\u00e7a\u011f\u0131n \u00e7arp\u0131\u015fma nedenini belirlemek i\u00e7in yeniden okunabilir olmas\u0131 gereken u\u00e7ak bilgi ve u\u00e7u\u015f parametrelerini i\u00e7erir" dedi. ,CVR (Cockpit Voice Recorder) olarak adland\u0131r\u0131lan kokpit ses kay\u0131t cihaz\u0131 ise daha \u00f6nce bulunmu\u015ftu. CVR, de\u015fifre edilmek \u00fczere 10 Nisan'da Fransa'da bulunan bir laboratuvara g\u00f6nderilecek.,Birle\u015fik Arap Emirlikleri\u2019nden \u0130stanbul\u2019a giden Ba\u015faran Yat\u0131r\u0131m Holding'e ait \u00f6zel jet d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, 3'\u00fc m\u00fcrettebat 11 ki\u015fin hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.H\u00fcseyin Ba\u015faran'\u0131n tatil i\u00e7in Dubai'de olan bekarl\u0131\u011fa veda partisinden d\u00f6nen k\u0131z\u0131 Mina Ba\u015faran ve 7 arkada\u015f\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. \r\n\r\n