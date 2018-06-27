Düşüş sürüyor!

D\u00fczenlemelerin s\u0131k\u0131la\u015fmas\u0131 ve g\u00fcvenilirli\u011finin sorgulanmas\u0131yla \u00e7ak\u0131ld\u0131!,Ge\u00e7en y\u0131l aral\u0131k ay\u0131nda 20 bin dolar s\u0131n\u0131r\u0131na dayanan ve h\u0131zla d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7erek denge bulmaya \u00e7al\u0131\u015fan sanal para Bitcoin d\u00fcn en dibi g\u00f6rd\u00fc,Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131 \u00fczen Bitcoin'de d\u00fc\u015f\u00fc\u015f s\u00fcr\u00fcyor.,Bitcoin, d\u00fcn 5 bin 800 dolara kadar geriledi. ,Bu seviye, Bitcoin\u2019in 2018 y\u0131l\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc en d\u00fc\u015f\u00fck nokta olarak dikkat \u00e7ekti. ,Son aylarda d\u00fcnya genelinde d\u00fczenlemelerin s\u0131k\u0131la\u015fmas\u0131 ve sanal paralar\u0131n g\u00fcvenilirli\u011finin sorgulanmas\u0131, d\u00fc\u015f\u00fc\u015fte etkili oluyor.,