Duvara merdiven dayayıp Türkiye'ye kaçıyorlar

Esad rejiminin ve Rusya u\u00e7aklar\u0131n\u0131n bombalad\u0131\u011f\u0131 \u0130dlib'ten ka\u00e7an Suriyeliler, T\u00fcrkiye'ye s\u0131\u011f\u0131nmak i\u00e7in yollara d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Bombalardan ka\u00e7an ve yanlar\u0131na \u00e7ok az e\u015fya alan m\u00fclteciler gruplar halinde ara\u00e7larla Hatay'\u0131n Alt\u0131on\u00f6z\u00fc il\u00e7esindeki s\u0131n\u0131r hatt\u0131nda \u00e7ekilen g\u00fcvenlik duvar\u0131na kadar geliyor.\r\n\r\n,Burada duvara merdiven dayayan m\u00fclteciler duvar\u0131 a\u015f\u0131p T\u00fcrkiye'ye ge\u00e7ti. ,Bu an\u0131 di\u011fer m\u00fclteciler de cep telefonu kameras\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. ,\u0130\u015fte o kareler...,.