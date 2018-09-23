Duyan çöplüğe koştu! Bir de ne görsünler...

Bilecik\u2019te, \u00fcnl\u00fc bir s\u00fcpermarkete ait tarihi ge\u00e7memi\u015f, ancak paketleri \u0131slanan \u00fcr\u00fcnler yanl\u0131\u015fl\u0131kla geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm tesisi yerine \u015fehir \u00e7\u00f6pl\u00fc\u011f\u00fcne d\u00f6k\u00fcl\u00fcnce olanlar oldu\r\n,Yetkililer, ilgili s\u00fcpermarket firmas\u0131n\u0131n, paketleri zarar g\u00f6ren g\u0131da malzemelerini geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u00e7in kendilerine g\u00f6ndermeyi talep ettiklerini belirterek, "Bir kamyona y\u00fcklenin malzemeler Bilecik'e g\u00f6nderildi. ,Malzemeler i\u00e7inde g\u00fcn\u00fc ge\u00e7memi\u015f ve sadece paketleri \u0131slanm\u0131\u015f olanlar \u00e7evredeki vatanda\u015flar taraf\u0131ndan toplanmaya ba\u015fland\u0131.\r\n,Kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yanl\u0131\u015fl\u0131kla \u00fcr\u00fcnleri Bilecik Merkez H\u00fcrriyet Mahallesinde Kara\u00e7ay Mevkiinde bulunan \u015fehir \u00e7\u00f6pl\u00fc\u011f\u00fcne d\u00f6kt\u00fc. Bunu g\u00f6ren \u00e7evredekiler \u0131slak kolilerin i\u00e7inde ambalajl\u0131 \u015fekilde hi\u00e7 bir zarar g\u00f6rmemi\u015f makarna, \u015feker ve buna benzer temel g\u0131dalar\u0131 ara\u00e7lar\u0131na y\u00fcklemeye ba\u015flad\u0131lar. \r\n\r\n,Durumu \u00f6\u011frenen Bilecik Belediyesine ait zab\u0131ta ekipleri hemen olay yerine giderek \u00e7evredekileri uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n, Durumu \u00f6\u011frenince olaya m\u00fcdahale edildi, kalan \u00fcr\u00fcnler i\u015f makineleri ile topra\u011fa g\u00f6m\u00fcld\u00fc" dedi.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc bir s\u00fcpermarkete ait \u0130stanbul deposunu ge\u00e7en g\u00fcn ya\u011fan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 sel bast\u0131. Sel sonras\u0131 i\u00e7inde g\u0131da maddelerinin bulundu\u011fu koliler \u0131slan\u0131nca tarihi ge\u00e7memi\u015f \u00fcr\u00fcnler B\u0130OSUN Bilecik Kat\u0131 At\u0131k Entegre Tesisi'ne geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u00e7in bir kamyona y\u00fcklenerek kentte g\u00f6nderildi. \r\n\r\n,Ancak kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, yanl\u0131\u015fl\u0131kla malzemeleri tesisler yerine yak\u0131n\u0131nda bulunan \u00e7\u00f6pl\u00fc\u011fe d\u00f6k\u00fcp gitmi\u015f. Kendisine ula\u015farak bu bilgiye \u00f6\u011frendik. \r\n