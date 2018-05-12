e-Devlet'ten büyük müjde!

e-Devlet'ten bir m\u00fcjde daha geldi.,Soy a\u011fac\u0131 gibi bir \u00e7ok yenilik getiren e-Devlet'te art\u0131k bir yeni uygulama daha var.,Uzun kuyruklar beklemeden, s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ekmeden \u00f6\u011frenebileceksiniz.,G\u00fcn\u00fcm\u00fczde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullan\u0131m\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak, askerlik y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc bulunan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za daha kaliteli hizmet verilmesini sa\u011flamak amac\u0131yla, y\u00fck\u00fcml\u00fclerden askerlik yoklamas\u0131 i\u015flemlerinde talep edilen bilgi formlar\u0131n\u0131 E-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden elektronik ortamda doldurmalar\u0131 ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklamas\u0131 i\u015flemlerini yapt\u0131rmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 - Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 - Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131 i\u015fbirli\u011fi ile yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda tamamland\u0131. ,Vatanda\u015flar\u0131n asker alma i\u015flemlerini g\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn teknolojik ko\u015fullar\u0131ndan faydalanarak askerlik \u015fubelerine gitmeden d\u00fczenlemek ve yap\u0131lacak i\u015flemlerin etkinli\u011fini art\u0131rmak amac\u0131yla, y\u00fck\u00fcml\u00fclerden yoklama i\u015flemlerinde talep edilen bilgi formlar\u0131n\u0131 internet ortam\u0131nda e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden doldurmalar\u0131 ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklamas\u0131 sa\u011fl\u0131k muayenesi i\u015flemlerini yapabilmeleri hedeflendi. ,Bu kapsamda, e-Devlet Kap\u0131s\u0131n\u0131n mobil uygulamas\u0131 \u00fczerinden de ula\u015f\u0131labilen ve haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tamamlanm\u0131\u015f olan \u201cAskerlik Yoklamas\u0131\u201d hizmeti, 02 Kas\u0131m 2016 tarihinden itibaren Manisa ilinde ve 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ankara ilinde pilot olarak uygulanm\u0131\u015ft\u0131r. ,Bu ba\u011flamda \u201cAskerlik Yoklamas\u0131\u201d hizmetinin kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte, vatanda\u015flar\u0131m\u0131za sunulan hizmetin h\u0131zlanmas\u0131, askerlik \u015fubelerine gitmeden h\u0131zl\u0131 ve etkin olarak i\u015flemlerini sonu\u00e7land\u0131rmas\u0131 sonucu memnuniyetin art\u0131r\u0131lmas\u0131, b\u00fcrokrasi ve k\u0131rtasiyecili\u011fin azalt\u0131lmas\u0131, bunun sonucu olarak kamu ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131zca kar\u015f\u0131lanan maliyetlerin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi ve Aile Hekimlerinin sistematik bir yap\u0131yla daha b\u00fct\u00fcnc\u00fcl ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde askerlik yoklamas\u0131 sa\u011fl\u0131k muayenesi i\u015flemlerini yapabilmeleri m\u00fcmk\u00fcn hale getirildi. \r\n\r\n,S\u00f6z konusu hizmet, 14 May\u0131s 2018 tarihinden itibaren \u00fclke genelinde kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lacak. \r\n\r\n