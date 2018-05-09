e-Devlet'ten müjde! Artık o belgeyi kolayca alabileceksiniz

Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan m\u00fcjdeyi verdi.,"\u0130\u015flemlerin yap\u0131lmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda, s\u00f6zle\u015fmeli olarak ilave edilecek ta\u015f\u0131t\u0131n sahibi olan ger\u00e7ek ki\u015finin e-Devlet \u00fczerinden muvafakati yeterli g\u00f6r\u00fclecek. ,Kurumda ve noterlerde ya\u015fanan yo\u011funluk ve bekleme s\u00fcresi de hesap edildi\u011finde, yakla\u015f\u0131k 2-3 g\u00fcn s\u00fcren i\u015flemin art\u0131k 5 dakikada yap\u0131labilece\u011fine dikkati \u00e7eken Arslan, ta\u015f\u0131tlar ve ki\u015filere ili\u015fkin, maliye, POLNET ve MERN\u0130S kay\u0131tlar\u0131n\u0131n elektronik ortamda otomatik kontrol edilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Arslan, bakanl\u0131k\u00e7a yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarla s\u00f6zle\u015fmeli ta\u015f\u0131tlar\u0131n noter masraf\u0131 olmaks\u0131z\u0131n e-Devlet \u00fczerinden ilave i\u015flemlerine imkan sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,Arslan, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yeni Karayolu Ta\u015f\u0131ma Y\u00f6netmeli\u011fi'ne g\u00f6re, K1 veya K3 yetki belgesi talep eden ger\u00e7ek ki\u015filerle B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi talep eden ger\u00e7ek veya t\u00fczel ki\u015filerin, e-Devlet \u00fczerinden yapacaklar\u0131 yetki belgesi m\u00fcracaatlar\u0131n\u0131n kabul edilebilece\u011fini ve y\u00f6netmelikle belirlenen \u015fartlar\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespiti halinde elektronik ortamda kar\u015f\u0131lanabilece\u011fine ili\u015fkin h\u00fckm\u00fcn yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,.,Arslan, yar\u0131n itibar\u0131yla uygulamaya konulacak yeni hizmet sayesinde, i\u015flemlerin h\u0131zlanaca\u011f\u0131n\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131n i\u015flerinin kolayla\u015faca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,B\u00f6ylece yetki belgesi sahiplerinin zaman veya mekan k\u0131s\u0131t\u0131 olmaks\u0131z\u0131n, 7 g\u00fcn 24 saat notere veya herhangi bir kuruma gitmeden, yol masraf\u0131 da yapmadan e-Devlet \u00fczerinden s\u00f6zle\u015fmeli ta\u015f\u0131tlar\u0131 yetki belgelerine ilave etmelerine imkan sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r."\r\n\r\n,"Yar\u0131n itibar\u0131yla ba\u015flayacak uygulama sayesinde, ger\u00e7ek ki\u015filerin zaman veya mekan k\u0131s\u0131t\u0131 olmaks\u0131z\u0131n, 7 g\u00fcn 24 saat herhangi bir kuruma gitmeden, yol masraf\u0131 da yapmadan e-Devlet \u00fczerinden K t\u00fcr\u00fc yetki belgelerini sadece 5 dakikada almalar\u0131 m\u00fcmk\u00fcn hale gelmi\u015ftir. ,S\u00f6z konusu y\u00f6netmelik h\u00fckm\u00fc \u00e7er\u00e7evesinde bakanl\u0131k\u00e7a yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde ger\u00e7ek ki\u015filerin, kamyonet, kamyon, \u00e7ekici, r\u00f6mork, yar\u0131 r\u00f6mork, tanker ve y\u00fck ta\u015f\u0131yan benzeri ara\u00e7lara zorunlu olan K t\u00fcr\u00fc yetki belgesi m\u00fcracaatlar\u0131n\u0131n e-Devlet \u00fczerinden yap\u0131lmas\u0131na imkan sa\u011fland\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Arslan...,Ba\u015fka bir ifadeyle yakla\u015f\u0131k 15 g\u00fcnl\u00fck m\u00fcracaat s\u00fcreci sadece 5 dakikaya indirilmi\u015ftir." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ki\u015filerin maliye, adli sicil, ta\u015f\u0131t bilgileri ve MERN\u0130S gibi t\u00fcm bilgilerinin elektronik ortamdan kontrol edilece\u011fini ve bunlara ili\u015fkin ayr\u0131ca bir bilgi veya belge istenmeyece\u011fini vurgulayan Arslan, yeni hizmet sayesinde, vatanda\u015f\u0131n i\u015finin kolayla\u015faca\u011f\u0131n\u0131 ve bakanl\u0131k personelinin de i\u015f yo\u011funlu\u011funda b\u00fcy\u00fck bir azalma ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,Bu sayede, yetki belgesi sahibi firma, daha \u00f6nce muvafakat verilen ta\u015f\u0131t\u0131n e-Devlet \u00fczerinden herhangi bir noter masraf\u0131na girmeden s\u00f6zle\u015fmeli olarak kendi yetki belgesi eki ta\u015f\u0131t belgesine s\u00f6zle\u015fmeli olarak ilave edebilecek. ,Arslan, bu hizmetin di\u011fer yetki belgeleri i\u00e7in de verilmesine ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n bakanl\u0131k\u00e7a h\u0131zla y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getirdi.\r\n\r\n