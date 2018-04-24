e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha geliyor\r\n,.,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 Adli Sicil ve \u0130statistik Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile Bilgi \u0130\u015flem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, \u00f6nceki d\u00f6nemlerde, milletvekili adaylar\u0131n\u0131n adliyelerdeki birimlerden ald\u0131klar\u0131 adli sicil kay\u0131tlar\u0131na elektronik ortamdan ula\u015fmalar\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. \r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131yla, Bakanl\u0131\u011f\u0131n, "e-Devlet"ten sundu\u011fu hizmetler aras\u0131nda yer alan "Adli Sicil Kayd\u0131 Sorgulama" b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131. \r\n,Belgenin neden verilece\u011fini belirten alana, "milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131" b\u00f6l\u00fcm\u00fc eklendi. \r\n\r\n,B\u00f6ylece, 24 Haziran'da cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imiyle birlikte yap\u0131lacak 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imleri'nde milletvekili aday\u0131 olacaklar\u0131n, sab\u0131ka kay\u0131tlar\u0131na "e-Devlet"ten ula\u015fabilmelerini sa\u011flayan uygulamaya bug\u00fcn hizmete sunuldu. \r\n\r\n