e-Devlet'ten yeni hizmet müjdesi

E-Devlet`e bir yeni hizmetler eklendi.\r\n,Milyonlarca vatanda\u015f\u0131n hayat\u0131n\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn kolayla\u015ft\u0131ran e-Devlet; bir \u00e7ok devlet kurumu ve \u00f6zel sekt\u00f6r ile beraber yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f birli\u011fi sayesinde yeni hizmetleri b\u00fcnyesine eklemeye devam ediyor.\r\n,e-Devlet kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden yeni hizmetler vatanda\u015f\u0131n eri\u015fimine a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,Y\u00fczlerce hizmeti bar\u0131nd\u0131ran e-Devlet'in b\u00fcnyesine yepyeni hizmetler daha eklendi.\r\n,\u0130\u015fte o hizmetler...\r\n,\u0130mar Bar\u0131\u015f\u0131 Kay\u0131t Ba\u015fvurusu ve Sorgulamas\u0131\r\n,Bu hizmeti kullanarak, imar kurallar\u0131na ayk\u0131r\u0131 yap\u0131lar\u0131n\u0131z i\u00e7in kay\u0131t ba\u015fvurusunda bulunabilir ve ba\u015fvurular\u0131n\u0131z\u0131 sorgulayabilirsiniz.\r\n,Dernek Sorgulama\r\n,Bu hizmeti kullanarak, sorgulanan kelimeyi i\u00e7eren isimde dernek olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyebilirsiniz.\r\n,\u0130cra Dosyas\u0131 Sorgulama\r\n,Bu hizmet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile yurt i\u00e7i mahkemelerde ad\u0131n\u0131za a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f ve taraf oldu\u011funuz icra dosyalar\u0131n\u0131 listeleyebilir ve detaylar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyebilirsiniz.\r\n,Do\u011fum Yard\u0131m\u0131 Ba\u015fvuru Sonucu Sorgulama Bu hizmeti kullanarak, do\u011fum yard\u0131m\u0131 almak i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z ba\u015fvurunun sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 ve(ya) ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z do\u011fum yard\u0131m\u0131 i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z itirazlar\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 sorgulayabilirsiniz..\r\n,Tarih\u00e7eli Yerle\u015fim Yeri ve Di\u011fer Adres Belgesi Sorgulama Bu hizmeti kullanarak, N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc merkez veri taban\u0131ndaki Tarih\u00e7eli Yerle\u015fim Yeri ve Di\u011fer Adres bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.\r\n