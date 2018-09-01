E- devletten yeni düzenleme! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son zamanlarda soy bilgisi sorgulama hizmeti ile dikkatleri \u00e7eken E-Devlet ile ilgili son dakika bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fcn yap\u0131lan E-Devlet koordinasyon toplant\u0131s\u0131nda, t\u00fcm hizmetlerin bir y\u0131l i\u00e7inde elektronik ortamda sa\u011flanmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,\u0130lgili bakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve b\u00fcrokratlar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla yap\u0131lan toplant\u0131da, e-Devlet sistemiyle ilgili yeni d\u00f6nemin yol haritas\u0131 belirlendi.\r\n\r\n,G\u00f6revlendirmeler ve i\u015f takviminin olu\u015fturulup, e-Devlet\u2019in siber g\u00fcvenlik ve entegre veri taban\u0131 boyutunun da ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da, e-Devlet\u2019in Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019ne ivedilikle entegrasyonunun ve t\u00fcm hizmetlerin bir y\u0131l i\u00e7inde elektronik ortamda sa\u011flanmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. ,Verilen bilgiye g\u00f6re toplant\u0131da, T\u00fcrkiye\u2019nin dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcn\u00fcn e-Devlet sistemi \u00fczerine in\u015fa edilece\u011fi de vurguland\u0131.