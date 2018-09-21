E-posta ile gelen büyük tuzağa dikkat!

Bili\u015fim alan\u0131nda ya\u015fanan geli\u015fmelerle d\u00fcnyan\u0131n herhangi bir noktas\u0131ndaki biri, binlerce kilometre uzakl\u0131ktaki ba\u015fka ki\u015fi \u00fczerinden internet ortam\u0131nda istedi\u011fi gibi i\u015flem yapabilmeye ba\u015flad\u0131., Bili\u015fim, insan hayat\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131rken, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin elinde de tehdide d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. ,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri ise bu y\u00f6ndeki ara\u015ft\u0131rma ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yo\u011funla\u015ft\u0131rd\u0131. ,Hacker\u2019lar, yeni y\u00f6ntemde, ki\u015filere e-posta g\u00f6ndererek, ellerinde ki\u015fisel bilgilerinin yan\u0131 s\u0131ra uygunsuz foto\u011fraf ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin oldu\u011fu yalan\u0131n\u0131 s\u00f6yleyip, verdikleri hesap numaras\u0131na istedikleri para yat\u0131r\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 taktirde aile bireylerine g\u00f6nderip, internet sitelerinde yaymakla tehdit ediyor. , Hacker\u2019lar\u0131n, inand\u0131r\u0131c\u0131 olabilmek i\u00e7in mail att\u0131klar\u0131 ki\u015filerin foto\u011fraflar\u0131na fotomontaj bile yapt\u0131klar\u0131 saptand\u0131.,Tehdit etti\u011fi ki\u015filerden para alan hacker\u2019lar\u0131n, ayn\u0131 y\u00f6ntemle ayn\u0131 ki\u015fiden defalarca para ald\u0131\u011f\u0131 da \u00f6\u011frenildi.,Polisin internet \u00fczerinden tespit etti\u011fi di\u011fer haks\u0131z kazan\u00e7 y\u00f6ntemi ise b\u00fcy\u00fck \u015firketler i\u00e7in kurulan sistem oldu. Hacker\u2019lar\u0131n, \u00f6zellikle \u015firketlerin mali kay\u0131tlar\u0131n\u0131n tutuldu\u011fu sistemlere vir\u00fcsl\u00fc e-postalar g\u00f6nderdi\u011fi, bu y\u00f6ntemle sisteme giren ki\u015filerin, mevcut \u015fifreyi de\u011fi\u015ftirdi\u011fi saptand\u0131.,\u015eirketlerin mali kay\u0131tlar\u0131n\u0131n tutuldu\u011fu sistemi hacker\u2019lardan geri alabilmek i\u00e7in de binlerce liral\u0131k \u00f6demeler yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi., Bu iki y\u00f6ntem \u00fczerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren \u0130zmir Emniyeti Siber Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc uzmanlar\u0131, hacker\u2019lar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 IP kay\u0131tlar\u0131n\u0131n Romanya, Bulgaristan, Rusya ve \u00c7in\u2019de oldu\u011funu saptad\u0131. Elde edilen bu bilgilerin, adli soru\u015fturmalarda ilgili \u00fclkenin adli birimlerine g\u00f6nderildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.,Yetkililer, hacker\u2019lar\u0131n kurban\u0131 olmamak i\u00e7in \u015firketlerin karma\u015f\u0131k \u015fifreleme tekniklerini kullanmalar\u0131n\u0131 tavsiye etti.,Bireysel olarak uygunsuz foto\u011fraf ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fc tehditleriyle para s\u0131zd\u0131r\u0131lmas\u0131 y\u00f6nteminde ise bu t\u00fcr giri\u015fimde bulunanlarla kesinlikle ileti\u015fim kurulmamas\u0131 gerekti\u011fi vurguland\u0131.,Yetkililer, bunun yap\u0131lmas\u0131 durumunda \u015febekenin para s\u0131zd\u0131rma tekniklerini kullanmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydetti. (DHA),Emniyet yetkilileri, \u00f6zellikle \u015firketlerde, i\u015fleyi\u015fin h\u0131zl\u0131 olabilmesi i\u00e7in sistemlerde kolay olarak de\u011ferlendirilen g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.