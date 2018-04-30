Ebru Yaşar, 24 Haziran'da oyunun rengini açıkladı

\u015eark\u0131c\u0131 Ebru Ya\u015far, 24 Haziran'da AK Parti-MHP ittifak\u0131 ile ilgili konu\u015ftu.,"T\u00fcrkiye, 24 Haziran'da se\u00e7ime gidiyor. Bir vatanda\u015f olarak d\u00fc\u015f\u00fcnceleriniz nelerdir?\r\n\r\nSe\u00e7im karar\u0131n\u0131 duyunca hem olaca\u011f\u0131 tarihin yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle, hem de toplumun psikolojisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok sevindim.\r\n\r\n\r\n,T\u00fcrkiye kendisine yak\u0131\u015fan\u0131 yapacakt\u0131r ve 24 Haziran'da demokrasi gelene\u011fi, halk\u0131n demokrasi inanc\u0131 galip gelecektir. Herkesin g\u00f6nl\u00fcnde bir aslan yatar, benim de var. Ama bir vatanda\u015f olarak temel iste\u011fim, ikinci tura gitmemi\u015f bir se\u00e7im ortam\u0131na uyanmak. T\u00fcm T\u00fcrkiye'nin, se\u00e7imin t\u00fcm kurallar\u0131yla yerine getirilmi\u015f olmas\u0131n\u0131n huzuruyla uyanmas\u0131n\u0131 diliyorum.\r\n\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc se\u00e7im d\u00f6nemlerinin uzun olmas\u0131 maalesef ekonomi i\u00e7in hi\u00e7 iyi de\u011fil. Referandumda kabul etti\u011fimiz cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sisteminin T\u00fcrkiye i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu nedenle de bir vatanda\u015f, bir anne ve bir sanat\u00e7\u0131 olarak 'Cumhur ittifak\u0131n\u0131 destekliyorum. Se\u00e7imle birlikte T\u00fcrkiye'nin ekonomik a\u00e7\u0131dan da daha istikrarl\u0131 bir ortama girece\u011fine inan\u0131yorum. Yerli ve milli siyaset\u00e7ilerden olu\u015fan bu ittifak ile \u00fclke olarak \u00e7ok daha g\u00fczel noktalara gidece\u011fimizi umut ediyorum.\r\n\r\n,Milli birlik ve beraberli\u011fimizi korumam\u0131z ve birbirimizin tercihlerine sayg\u0131 g\u00f6stermemiz gerekiyor.\r\n,Hem i\u00e7eride, hem de d\u0131\u015farda ter\u00f6rle m\u00fccadele edilen b\u00f6yle \u00f6nemli bir d\u00f6nemde millet olarak birbirimize daha \u00e7ok sar\u0131lmal\u0131y\u0131z.\r\n,E\u011fer biz millet\u00e7e tek y\u00fcrek olursak, T\u00fcrkiye'ye kimse zarar veremez. Ben \u00fclkesini \u00e7ok seven biri olarak tek bayrak, tek millet ve tek y\u00fcrek olmam\u0131z gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. G\u00fc\u00e7l\u00fc bir T\u00fcrkiye i\u00e7in bunun \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funa inan\u0131yorum.."\r\n\r\n,Erdo\u011fan liderli\u011findeki T\u00fcrkiye'nin hem d\u00fcnyada, hem de b\u00f6lgede \u00e7ok daha fazla g\u00fc\u00e7lenece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.\r\n