Ece Çeşmioğlu, 'Söz' kadrosuna dahil oldu (Ece Çeşmioğlu kimdir)

Star TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran dizi 'S\u00f6z', kadrosunu g\u00fc\u00e7lendirmeye devam ediyor.,Yap\u0131m\u0131n\u0131 TIMS&B Productions'un \u00fcstlendi\u011fi, yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Timur Savc\u0131 ve Burak Sa\u011fya\u015far'\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi 'S\u00f6z'\u00fcn kadrosuna \u00fcnl\u00fc oyuncu Ece \u00c7e\u015fmio\u011flu dahil oldu.,Birbirinden ba\u015far\u0131l\u0131 isimlerden olu\u015fan oyuncu kadrosuyla yeni sezonda seyirciyle bulu\u015facak olan 'S\u00f6z'de, Ece \u00c7e\u015fmio\u011flu s\u00fcrprizlerle dolu bir karaktere hayat verecek., Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgas\u0131n\u0131 vuracak olan 'S\u00f6z' dizisinde \u00c7e\u015fmio\u011flu, Melisa karakteriyle seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.,Y\u00f6netmenli\u011fini Ya\u011f\u0131z Alp Akayd\u0131n ve Metin Baleko\u011flu'nun yapt\u0131\u011f\u0131, senaryosunu Ethem \u00d6z\u0131\u015f\u0131k'\u0131n kaleme ald\u0131\u011f\u0131 'S\u00d6Z', nefes kesen yeni sezon b\u00f6l\u00fcmleriyle Eyl\u00fcl ay\u0131nda Star TV'de.,Ece \u00c7e\u015fmio\u011flu 26 Kas\u0131m 1990 tarihinde \u0130stanbul ilimizde do\u011fmu\u015ftur. Yine \u0130stanbulda bulunan Mimar Sinan \u00dcniversitesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olduktan sonra alm\u0131\u015f oldu\u011fu e\u011fitimler ve oyunculuk merak\u0131 sonras\u0131nda profesyonel olarak oyunculuk hayat\u0131na 2002 y\u0131l\u0131nda \u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.,Son dizisi ise Yuvamdaki D\u00fc\u015fman olmu\u015ftur. Ba\u015frol oynad\u0131\u011f\u0131 Show Tv\u2019de ekranlara gelen Yuvamdaki D\u00fc\u015fman dizisinde Ceren rol\u00fcyle t\u00fcm dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekip ba\u015far\u0131l\u0131 bir oyunculuk \u00e7\u0131karsa da dizi k\u0131sa s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr.,Ece \u00c7e\u015fmio\u011flu daha sonra G\u00fcm\u00fc\u015f, \u0130ki Aile, Eyvah Halam, Firar, \u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman Ki, Yaz\u2019\u0131n \u00d6yk\u00fcs\u00fc, Kalbim Yang\u0131n Yeri, Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l: K\u00f6sem gibi dizilerde ba\u015far\u0131l\u0131 bir performans g\u00f6stererek kendisini ispatlam\u0131\u015ft\u0131r. Show tv de 2 b\u00f6l\u00fcm s\u00fcren Y\u00fcz y\u00fcze dizi kadrosunda yer alm\u0131\u015ft\u0131r. ,Yuvamdaki D\u00fc\u015fmandan sonra Ece \u00c7e\u015fmio\u011flu\u2019nun son dizisi S\u00f6z olmu\u015ftur. \r\n\r\nY\u00fcz Y\u00fcze \/ Zeynep \/ 2017\r\nMuhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l: K\u00f6sem \/ Atike Sultan \/ 2016\r\nKalbim Yang\u0131n Yeri \/ Sevda G\u00fcnsoy \/ 2016\r\nYaz\u2019\u0131n \u00d6yk\u00fcs\u00fc \/ Yaz \/ 2015\r\n\u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman ki \/ Ay\u00e7a \/ 2012 \u2013 2013\r\nFirar \/ Bahar \/ 2011 \u2013 2012\r\nEyvah Halam \/ Asya \/ 2008\r\n\u0130ki Aile \/ Ceren Karaman \/ 2006 \u2013 2008\r\nG\u00fcm\u00fc\u015f \/ Hilal \/ 2005\r\nNehir \/ 2005\r\n\u00c7ocu\u011fun Var Derdin Var \/ 2004\r\n\u00c7ocuklar Duymas\u0131n \/ 2002