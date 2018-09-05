Ece Erken'den şoke eden Murat Başoğlu iddiası: Yapımcının ağzına silah soktu

Beyaz TV ekranlar\u0131ndan yay\u0131nlanan S\u00f6ylemezsem Olmaz program\u0131n\u0131n sunucusu Ece Erken taraf\u0131ndan Murat Ba\u015fo\u011flu ile ilgili fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131. ,Beyaz TV'deki 'S\u00f6ylemezsem Olmaz' program\u0131nda ge\u00e7enlerde magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015fen bir iddia ortaya at\u0131lm\u0131\u015f, Murat Ba\u015fo\u011flu'nun intihara te\u015febb\u00fcs etti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.,Ece Erken, birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce intihara te\u015febb\u00fcs etti\u011fi iddia edilen Murat Ba\u015fo\u011flu'nun, Beyaz TV'yi bas\u0131p program\u0131n\u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n a\u011fz\u0131na silah soktu\u011funu canl\u0131 yay\u0131nda a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Murat Ba\u015fo\u011flu, ''Haberi okudu\u011fum s\u0131rada Ni\u015fanta\u015f\u0131'nda yemekteydim. 14 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flum da Bodrum'da g\u00f6rm\u00fc\u015f., A\u011flayarak beni ve annesini arad\u0131. Bana ve aileme yap\u0131lan bu vicdans\u0131zl\u0131\u011f\u0131 kendime izah edemiyorum" demi\u015fti., \u0130ntihar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnseydim 1 y\u0131l boyunca hakk\u0131mda yap\u0131lan haberler y\u00fcz\u00fcnden ederdim. Bu \u00f6ld\u00fcrme operasyonu. Ama ba\u015faramayacaklar.,Sunucu s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etmi\u015fti: ''O\u011fluma, can\u0131ma bunu yapmaya, h\u00fcng\u00fcr h\u00fcng\u00fcr a\u011flatmaya ne haklar\u0131 var? Ben intihar edecek hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131m.,T\u00fcm bu geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131rken, S\u00f6ylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, bug\u00fcnk\u00fc canl\u0131 yay\u0131nda \u015foke eden a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Ece Erken, ''Beni susturmay\u0131n'' diye anlat\u0131rken, yap\u0131mc\u0131 Bilal \u00d6zbilge de programa ba\u011flanarak, olay\u0131 teyit etti.,Ece Erken, yapt\u0131klar\u0131 intihara te\u015febb\u00fcs haberinden sonra Murat Ba\u015fo\u011flu'nun Beyaz TV'yi basarak, yap\u0131mc\u0131y\u0131 yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hatta masaya \u00fc\u00e7 kur\u015fun koyarak, ''Ayr\u0131ca bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a biri Bircan'a'' dedi\u011fini iddia etti., Kirli eller beni FET\u00d6'c\u00fc de yapt\u0131, ka\u00e7ak da. Ben hi\u00e7biri de\u011filim.''