Eczacının Uçma hayali kıtaları geçti!

\u0130zmir'in \u00c7e\u015fme il\u00e7esi Ala\u00e7at\u0131 beldesinde eczac\u0131l\u0131k yapan Hakan \u00c7etinkaya'n\u0131n u\u00e7u\u015f tutkusuyla Kanada'da gyrocopter u\u00e7u\u015f e\u011fitmenli\u011fine uzanan \u00f6yk\u00fcs\u00fc, hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirmek isteyenlere umut veriyor.,\u00c7ocukluk hayali olan pilotluk i\u00e7in askeri okul s\u0131navlar\u0131na giren, ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen boy \u00f6l\u00e7\u00fclerinin yeterli olmamas\u0131 nedeniyle okula giremeyen Hakan \u00c7etinkaya, u\u00e7u\u015f hayalinden vazge\u00e7medi.\r\n\r\n,E\u011fitim s\u00fcreci boyunca havac\u0131l\u0131kla yak\u0131ndan ilgilenmeye devam eden, eczac\u0131 olduktan sonra d\u00fcnyada h\u0131zla yayg\u0131nla\u015fan gyrocopter ile tan\u0131\u015fan \u00c7etinkaya, "ultralight tipi d\u00f6ner kanatl\u0131 hava arac\u0131" olarak tan\u0131mlanan gyrocopter i\u00e7in \u0130spanya'da e\u011fitim ald\u0131.\r\n\r\n,Gyrocopter pilotlu\u011funda amat\u00f6rl\u00fckten profesyonelli\u011fe ad\u0131m atan ve T\u00fcrkiye'de e\u011fitmenlik yapan birka\u00e7 ki\u015fiden biri olan \u00c7etinkaya, Geli\u015fmekte Olan Hava Sporlar\u0131 Federasyonu Gyrocopter Bran\u015f Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini de bir s\u00fcre y\u00fcr\u00fctt\u00fc.\r\n\r\n,\u00c7etinkaya, gyrocopter ile bin 800 saat u\u00e7u\u015f tecr\u00fcbesine ula\u015fmas\u0131yla yurt d\u0131\u015f\u0131nda da tan\u0131n\u0131r hale geldi.\r\n\r\n,Kanada'da bulunan Airpro Gyro U\u00e7u\u015f Okulundan davet alan \u00c7etinkaya, uluslararas\u0131 e\u011fitmenlik i\u00e7in s\u0131nava girerek ba\u015far\u0131l\u0131 oldu ve u\u00e7u\u015f e\u011fitmeni lisans\u0131n\u0131 ald\u0131. ,T\u00fcrkiye'nin yan\u0131 s\u0131ra Kanada'da da gyrocopter e\u011fitimleri vermeye hak kazanan \u00c7etinkaya, bu \u00fclkedeki u\u00e7u\u015f tutkunlar\u0131na ders vermeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7etinkaya, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, gyrocopterin u\u00e7akla helikopter aras\u0131 kabiliyetlere sahip, g\u00fcvenli ve e\u011flenceli bir ara\u00e7 oldu\u011funu, daha \u00e7ok sportif ama\u00e7la kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00f6zellikle de Avrupa'da yayg\u0131n oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\u00c7etinkaya, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"U\u00e7mak \u00e7ocukluk hayalimdi. F\u0131rsat buldu\u011fumda u\u00e7mak i\u00e7in se\u00e7ti\u011fim ara\u00e7 da gyrocopter oldu. Ba\u015fka bir hayalim u\u00e7u\u015f s\u0131ras\u0131nda foto\u011fraf \u00e7ekmekti, bir sonraki hayalim bu foto\u011fraflar\u0131 kitaba d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek oldu. \u00d6\u011fretmen olmay\u0131 istedim. Bu hava arac\u0131yla u\u00e7u\u015f e\u011fitmeni oldum. Bir\u00e7ok insana u\u00e7may\u0131 \u00f6\u011frettim. Hep bir ba\u015fka hedef koydum. Davet \u00fczerine 2 y\u0131ld\u0131r Kanada'ya gidip geliyorum. Orada pilot lisans\u0131 almak kolay bir \u015fey de\u011fil. Tecr\u00fcbeli pilot aray\u0131\u015f\u0131ndayd\u0131lar, benim u\u00e7u\u015f tecr\u00fcbeme sahip birinin yeti\u015fmesi ciddi bir maliyetti. Benim merak\u0131m orada k\u0131ymet g\u00f6rd\u00fc. Kanada'n\u0131n kurallar\u0131na uygun olarak \u00f6\u011fretmenlik s\u0131navlar\u0131ndan ge\u00e7tim ve u\u00e7u\u015f e\u011fitmeni oldum."\r\n,\r\nKanada'da lisans\u0131n\u0131 alan ilk T\u00fcrk gyrocopter e\u011fitmeni olman\u0131n mutluluk verici oldu\u011funu dile getiren \u00c7etinkaya, "\u00c7ok k\u00fc\u00e7\u00fckken astronot olmak istiyordum, sonra pilot olabilme hayaliyle askeri okul s\u0131navlar\u0131na girdim, o zaman boyum tutmad\u0131. Y\u0131llar sonra amat\u00f6r olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m u\u00e7u\u015f yolculu\u011funda T\u00fcrkiye ve Kanada'da e\u011fitmen olman\u0131n gururunu ya\u015f\u0131yorum. \u0130nsanl\u0131k i\u00e7in belki k\u00fc\u00e7\u00fck ama benim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir ad\u0131m." dedi.\r\n,\r\nGyrocopterin Kanada'da h\u0131zla yayg\u0131nla\u015fan bir tutku oldu\u011funu, \u00f6zellikle 40-70 ya\u015f aras\u0131 zengin Kanadal\u0131lar aras\u0131nda bu sporun trend haline geldi\u011fini aktaran \u00c7etinkaya, "Bu hava arac\u0131 i\u00e7in \u00f6nce disiplin kazanmak gerekiyor. S\u0131radan biri dahi e\u011fitim a\u015famalar\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fi takdirde bu arac\u0131 u\u00e7urabilir" dedi.