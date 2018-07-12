Eda Ece: Hiç özgüven problemi yaşamadım

Son olarak G\u00f6r\u00fcmce filmiyle beyaz perdede boy g\u00f6steren Eda Ece, Elele dergisine konu\u015ftu. \u015eu s\u0131ralar Yasak Elma dizisinin oyuncusu alan Ece, \u201c\u00dcnl\u00fc olmak i\u00e7in oyuncu olmad\u0131m, oyuncu oldu\u011fum i\u00e7in \u00fcnl\u00fc oldum\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Yasak Elma dizisinde Y\u0131ld\u0131z karakterine hayat veren Eda Ece \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Asl\u0131nda g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde olmak i\u00e7in yapm\u0131yorum bu i\u015fi. Ben tiyatro okudum, tiyatroyu da \u00fcnl\u00fc olmak i\u00e7in yapmad\u0131m hi\u00e7bir zaman.","Ben hikaye seviyorum. Okuyun bana, sabaha kadar dinlerim hikayeleri. Ba\u015fka insanlar\u0131n hikayeleri benim i\u00e7in \u00e7ok ilgi \u00e7ekici \u00e7\u00fcnk\u00fc. Meslek olarak bunu canland\u0131rmak da haliyle bana \u00e7ok anlaml\u0131 geliyor.","Tiyatroda kalsam belki de \u00fcnl\u00fc olmazd\u0131m, televizyona bir i\u015f yap\u0131nca ister istemez \u00fcnl\u00fc oluyorsun. \u00dcnl\u00fc olmak asl\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131m i\u015fin yan\u0131nda gelen bir durum yani ben \u00fcnl\u00fc olmak i\u00e7in oyuncu olmad\u0131m, oyuncu oldu\u011fum i\u00e7in \u00fcnl\u00fc oldum.\u201d,Ece, \u201c28 gibi hissediyor musunuz?\u201d sorusunu ise \u015fu cevab\u0131 verdi: \u201c\u0130ki ablam var benim, 8 ve 10 ya\u015f b\u00fcy\u00fck benden. Babam da ileri ya\u015fta. Ailede akl\u0131 ba\u015f\u0131nda ve olgun bir enerji i\u00e7inde b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcm i\u00e7in herhalde, bu durum beni hayata kafa olarak biraz \u00f6nden ba\u015flatt\u0131. Ayn\u0131 zamanda ilgi oda\u011f\u0131 olarak b\u00fcy\u00fcd\u00fcm ve hi\u00e7 \u00f6zg\u00fcven problemi ya\u015famad\u0131m\u201d,\u201cA\u015f\u0131r\u0131 d\u0131\u015fa d\u00f6n\u00fck bir \u00e7ocuktum ben, \u015fu anda bile \u00f6yle de\u011filim. Sevdi\u011fim insanlara \u00e7ok s\u0131ca\u011f\u0131m ama d\u0131\u015far\u0131dan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir ki\u015fi beni so\u011fuk olarak tan\u0131mlar. K\u00fc\u00e7\u00fckken bu hi\u00e7 b\u00f6yle de\u011fildi. Yabanc\u0131lara kar\u015f\u0131 da son derece d\u0131\u015fa d\u00f6n\u00fck ve hareketli bir \u00e7ocuktum.\u201d,.